Bis zu 535.000 kämpften mit Julia Koschitz in ORF 1 gegen „Das Vergessen“

Wien (OTS) -

Gegen „Das Vergessen“ kämpfte Julia Koschitz gestern, am Montag, dem 19. Oktober 2026, ab 20.15 Uhr in ORF 1 in den ersten drei Folgen der gleichnamigen ORF/ARD-Degeto-Serie nach einer erschütternden Diagnose – und bis zu 535.000 Zuschauer:innen waren dabei vor den Bildschirmen an ihrer Seite. Im Durchschnitt sahen 520.000 (vorläufige Gewichtung) bei 21 Prozent Marktanteil (12+) die Auftaktepisode. Um 21.05 Uhr waren bis zu 515.000 und durchschnittlich 499.000 bei 20 Prozent Marktanteil mit dabei, um 21.55 Uhr bis zu 466.000 und durchschnittlich 440.000 bei 22 Prozent Marktanteil. In der jungen Zielgruppe 12–29 erreichten die ersten drei Episoden rund um eine von Koschitz verkörperte Polizistin, bei der eine frühe Form von Alzheimer festgestellt wurde, und die sich für ihre von Martina Ebm dargestellte Schwester Caro auf die Suche nach deren Tochter Amelie macht, die vor einigen Monaten spurlos verschwunden ist, Marktanteile von 20, 17 und 17 Prozent.

Die finalen Folgen vier bis sechs von „Das Vergessen“ stehen heute, am 20. Oktober, ab 20.15 Uhr auf dem ORF-1-Programm (alle Episoden bereits jetzt auf ORF ON). Für die Krimi-Thrillerserie standen neben Julia Koschitz und Martina Ebm u. a. auch Matthias Koeberlin, Anja Pichler, Leopold Pallua, Fabia Matuschek, Bardo Böhlefeld, Regula Grauwiller, Julian Looman, León Orlandianyi, Jack Hofer, Oliver Rosskopf, Michael Pink, Erika Mottl, Clemens Berndorff, Mona Kospach, Sibylle Kos und Ferry Öllinger vor der Kamera. Regie führten Daniel Geronimo Prochaska (Folgen 1–4) und Johanna Moder (Folgen 5–6) nach Drehbüchern von Timo Lombeck, Marcel Kawentel und Rebekka Reuber. Weitere Informationen zu „Das Vergessen“ sind auf https://presse.ORF.at zu finden.

Mehr zu den Inhalten der Folgen

Folge 4: „Verraten“ (Dienstag, 20. Oktober, 20.15 Uhr, ORF 1 sowie bereits jetzt auf ORF ON)

Axmann (Markus Schramm) ist tot, ist aber nicht der Vater von Amelies (Fabia Matuschek) Baby. Dennoch ist sich die Polizei sicher, dass er und ein anderer unbekannter Mann in der Nacht mit Amelie zusammen waren, als sie missbraucht wurde. Der Verdacht erhärtet sich, dass Amelies Mörder auch Axmann getötet hat, um ihn zum Schweigen zu bringen. Um den Personenkreis der Verdächtigen einzugrenzen, ruft die Polizei in Engelsberg zu einem freiwilligen Vaterschaftstest auf, zu dem widerwillig auch Roman (León Orlandianyi) erscheint. Zu seinem Erstaunen stellt sich heraus, dass er der Vater ist. Pia (Julia Koschitz) verfolgt beharrlich ihre eigene Spur, die sie zu einer Hütte führt, die sorgfältig gereinigt wurde, um Beweise zu verwischen. Die Hütte gehört Broszek (Julian Looman), Besitzer einer Autowerkstatt und Romans Chef. Während Pia noch versucht, die Zusammenhänge zu verstehen, erhält sie einen Anruf: Roman ist unterwegs zu Broszek. Und er hat eine Waffe bei sich.

Folge 5: „Verschwunden“ (Dienstag, 20. Oktober, 21.05 Uhr, ORF 1 sowie bereits jetzt auf ORF ON)

In Brosezks Haus kommt es zu einer Auseinandersetzung zwischen Roman und seinem Chef und es löst sich ein Schuss. Tarek (Bardo Böhlefeld) ahnt mittlerweile, dass mit Pia etwas nicht stimmt, und durchsucht ihr Büro. Dabei stößt er auf Pias Notizbuch. Er entdeckt ihr Geheimnis und beschwört sie, jetzt an sich zu denken. Pia klärt nun auch Caro (Martina Ebm) über ihre Krankheit auf, bittet sie jedoch, niemandem etwas zu sagen. Auf dem Heimweg macht sie in der Dunkelheit eine Entdeckung, die sie an etwas erinnert, das Axmanns Mutter (Erika Mottl) in der Nacht gesehen haben will: ein Monster mit leuchtenden Augen, das auf Reflektoren verweist. Auf Pias Drängen wird Gerry (Oliver Rosskopf) verhört. Sie spürt, dass er lügt, hat jedoch keine Beweise dafür.

Folge 6: „Verloren“ (Dienstag, 20. Oktober, 21.55 Uhr, ORF 1 sowie bereits jetzt auf ORF ON)

Obwohl Pia suspendiert ist, sucht sie weiter fieberhaft nach Amelies Mörder. Tatsächlich stößt sie auf eine Spur, die beweist, dass Gerry im Verhör widersprüchliche Angaben gemacht hat. Als Pia Gerry bei einer Aussprache mitten im Moor mit seinen Lügen konfrontiert, kommt es zur Auseinandersetzung. Gerry stolpert und droht im Sumpf zu versinken. In Todesangst gesteht er, dass Amelie ihr Kind in seinem Wohnwagen geboren hat und es Komplikationen gab. Er beteuert jedoch, sie nicht getötet zu haben. Pia versucht, Unterstützung zu holen, um Gerry zu helfen. Doch sie verliert die Orientierung und für Gerry kommt jede Rettung zu spät. Romans Mutter (Veronika Glatzner), die nie daran glauben wollte, dass Roman der Vater von Amelies Baby ist, lässt den Vaterschaftstest wiederholen. Dieses Mal ist das Ergebnis negativ und Pia begreift: Der Test wurde manipuliert. Und es gibt nur eine Person, die die Mittel dazu hatte. Pia setzt alles daran, ein Geständnis zu bekommen. Doch ihre Schwester will Rache und kommt ihr in die Quere ...

„Das Vergessen“ ist eine Koproduktion der Mona Film und Odeon Fiction in Zusammenarbeit mit ARD Degeto für ARD und ORF, gefördert durch FISAplus und das Land Oberösterreich, unterstützt durch FILM in AUSTRIA (ABA).