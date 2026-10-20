FPÖ - Stumpf: „Klimaanlagen sind kein Luxusgut – Wien braucht endlich eine Klimatisierungsoffensive!“

Wien (OTS) -

„Bis zu 39 Grad in Wiener Klassenzimmern und über 33 Grad in einzelnen Spitalsbereichen – und SPÖ und NEOS verlieren sich weiterhin in Klimagesetzen und Maßnahmenkatalogen. Dabei sind Klimaanlagen längst kein Luxusgut mehr, sondern gehören selbst in zahlreichen wirtschaftlich deutlich schwächeren Ländern zum Alltag. Nur in Wien muss man im Jahr 2026 noch darum kämpfen, dass unsere Kinder nicht in überhitzten Klassenzimmern sitzen müssen“, kritisiert der Wiener FPÖ-Landtagsabgeordnete Michael Stumpf anlässlich der heutigen Aktuellen Stunde im Wiener Landtag.

„Ein Klimagesetz kühlt kein einziges Klassenzimmer und ein Maßnahmenkatalog ersetzt keine Klimaanlage. Was Wien dringend braucht, ist eine echte Klimatisierungsoffensive mit einem flächendeckenden Ausbau moderner, energieeffizienter Klimaanlagen in Schulen, Kindergärten, Spitälern, Pflege- und Pensionistenwohnhäusern sowie öffentlichen Verkehrsmitteln“, fordert Stumpf.

Dafür brauche es vor allem den politischen Willen und die entsprechenden finanziellen Mittel. „Während diese Stadtregierung das Steuergeld für allerlei fragwürdige Prestigeprojekte mit vollen Händen zum Fenster hinauswirft, fehlt angeblich das Geld für eine vernünftige Klimatisierung unserer öffentlichen Einrichtungen. Dabei wäre genau das eine sinnvolle Investition in die Gesundheit und Lebensqualität der Wiener Bevölkerung“, so Stumpf.

„SPÖ und NEOS müssen endlich die richtigen Prioritäten setzen, das notwendige Budget bereitstellen und einen verbindlichen Ausbauplan vorlegen. Der nächste Hitzesommer kommt bestimmt. Die Wiener brauchen keine weiteren heißen Worte, sondern endlich kühle Klassenzimmer und erträgliche Krankenzimmer – und zwar vor dem nächsten Sommer!“, so Stumpf abschließend.