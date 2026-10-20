Umsatzerwartungen um ein Vielfaches übertroffen: Decathlon feiert erfolgreichen Start in Tirol

Innsbruck/Vösendorf (OTS) -

Die neue Decathlon-Filiale in Innsbruck lockte bei der Eröffnung am 16. Oktober zahlreiche Sportbegeisterte an. Hunderte Besucher:innen strömten gleichzeitig in den Store, wo sie von dem rund 25-köpfigen Team empfangen wurden. „Tirol ist eine der wichtigsten Bergsportregionen Europas. Hier präsent zu sein, war für uns ein logischer Schritt – und der Zuspruch am Freitag hat uns darin bestätigt“, sagt Ana Aguilo, Country Leaderin von Decathlon Österreich, die ebenfalls vor Ort war.

Volles Haus zum Opening

Die Goodie Bags waren innerhalb von Sekunden vergriffen, daneben sorgten Gutscheine, Challenge-Stationen und Maskottchen Decatoni für Stimmung. Über den großen Andrang freute man sich auch im Greif Center. „Mit Decathlon gewinnt unser Center einen international bekannten Sporthändler dazu. Das macht das Angebot für unsere Kund:innen noch vielfältiger“, so Maximilian Wetscher, Geschäftsführer des Greif Centers.

Outdoor-Sport im Fokus

Insgesamt bietet Decathlon Produkte für über 80 Sportarten – von Running und Fitness über Radsport bis Camping. In Innsbruck liegt das Hauptaugenmerk auf Outdoor-Aktivitäten, allen voran Berg- und Wintersport.

Store und Online-Shop sollen sich bestmöglich ergänzen: Per Click & Collect lassen sich Artikel aus der breiten Online-Auswahl in die Filiale bestellen, vor Ort berät ein Team, das selbst sportlich aktiv ist. Eine Reparaturwerkstatt rundet den Service ab.

Eigenmarken für Qualität zu fairen Preisen

Einen wesentlichen Teil des Sortiments machen die Eigenmarken aus. Da Decathlon die gesamte Produktkette von der Entwicklung bis zum Verkauf selbst steuert und die Produkte laufend weiterentwickelt, kann das Unternehmen gute Qualität zu niedrigen Preisen anbieten. „Bewegung ist wichtig für Gesundheit und Wohlbefinden. Deshalb soll Sport für alle zugänglich sein – egal, ob jemand gerade erst anfängt oder schon jahrelang trainiert“, so Aguilo.

Der Expansionskurs in Österreich hält weiter an, schon bald folgt mit Wien-Floridsdorf der nächste Standort.

***

Über Decathlon Österreich

Decathlon wurde 1976 gegründet und zählt mit über 15 Milliarden Euro Umsatz sowie etwa 105.000 Mitarbeiter:innen zu den größten internationalen Sportartikelherstellern und -händlern weltweit. In mehr als 1.900 Filialen in mittlerweile 82 Ländern wird Ausrüstung und Bekleidung für circa 80 verschiedene Sportarten unter einem Dach angeboten. In Österreich betreibt Decathlon derzeit acht Filialen sowie einen Online-Shop. Unter der Führung von Country Leaderin Ana Aguilo verfolgt Decathlon konsequent das Ziel, Sport für alle zugänglich zu machen. Bewegung bedeutet für Decathlon mehr als körperliche Aktivität – sie steht für Freude, Verbindung und das gemeinsame Erleben von Emotionen. So leistet Sport einen wichtigen Beitrag zu Gesundheit und Lebensqualität – Werte, die Decathlon täglich fördert.