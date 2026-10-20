  • 20.10.2026, 12:16:33
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Pany (SPÖ): So schützen wir Wiens Schulen vor Hitze

Wiens Maßnahmen zur Klimaanpassung wurden im Wiener Landtag präsentiert

Die zunehmende Hitze ist längst Realität und betrifft uns alle. Besonders Kinder, ältere Menschen und jene, die im Freien arbeiten, leiden unter den hohen Temperaturen. Deshalb setzen wir in Wien auf konkrete Maßnahmen, die unmittelbar Entlastung bringen, und gestalten unsere Stadt gleichzeitig so, dass sie auch für kommende Generationen lebenswert bleibt

Astrid Pany, SPÖ-Landtagsabgeordnete und Fraktionsvorsitzende für Bildung

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Wien (OTS) - 

„Die zunehmende Hitze ist längst Realität und betrifft uns alle. Besonders Kinder, ältere Menschen und jene, die im Freien arbeiten, leiden unter den hohen Temperaturen. Deshalb setzen wir in Wien auf konkrete Maßnahmen, die unmittelbar Entlastung bringen, und gestalten unsere Stadt gleichzeitig so, dass sie auch für kommende Generationen lebenswert bleibt“, betont Astrid Pany, SPÖ-Landtagsabgeordnete und Fraktionsvorsitzende für Bildung im Rahmen der Aktuellen Stunde der heutigen Landtagssitzung.

Besonders im Bildungsbereich setzt Wien auf Maßnahmen, um Schüler*innen und Pädagog*innen an heißen Tagen zu entlasten. „Dazu gehören kurzfristige Verbesserungen beim Hitzeschutz ebenso wie bauliche Lösungen, die Schulgebäude langfristig widerstandsfähiger gegen hohe Temperaturen machen“, so Pany. Mit dem Wien-Plan 2035 hat die Stadt eine klare Grundlage geschaffen, um Klimaschutz, Klimaanpassung und die Sicherung der hohen Lebensqualität in den Mittelpunkt der zukünftigen Entwicklung zu stellen.

Der „Klima-Himmel“

Wie vielfältig Klimaanpassung in der Praxis aussehen kann, zeigt der neue „Klima-Himmel“ bei der Volksschule Corneliusgasse in Mariahilf. Dort sorgt eine begrünte Pergola vor dem Schuleingang für zusätzlichen Schatten, wo Baumpflanzungen aufgrund der örtlichen Gegebenheiten nicht möglich sind. „Nicht überall können wir einfach neue Bäume pflanzen“, weiß Pany, „umso wichtiger ist es, innovative Lösungen zu entwickeln, die genau dort für Abkühlung sorgen, wo sie gebraucht werden. Der Klima-Himmel zeigt, wie wir Klimaanpassung gemeinsam mit den Wiener*innen gestalten und damit die Lebensqualität unmittelbar verbessern können.“ Das über das Wiener Klimateam angestoßene Projekt geht auf einen Wunsch aus der Bevölkerung zurück und wird wissenschaftlich begleitet.

„Unser Ziel ist klar: Wien soll auch in Zukunft eine der lebenswertesten Städte der Welt bleiben. Dafür braucht es eine Politik, die Herausforderungen nicht kleinredet, sondern entschlossen handelt. Mit dem Wien-Plan und konkreten Klimaanpassungsmaßnahmen schaffen wir die Voraussetzungen für eine lebenswerte, soziale und zukunftsfitte Stadt – auch für die jüngsten Wiener*innen“, so Pany abschließend.

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