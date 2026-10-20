  • 20.10.2026, 11:33:02
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„Koalition: Schicksals-Herbst?“: ORF-III-„zur SACHE“ am 21. Oktober

Mit Heidi Glück, Klaus Herrmann, Katharina Mittelstaedt und Christoph Pöchinger bei Wolfgang Geier – um 22.30 Uhr in ORF III und auf ORF ON

Wien (OTS) - 

Ein Herbst der Ergebnisse soll Handlungsfähigkeit demonstrieren – so hat es die Regierungskoalition angekündigt. Vergangenes Wochenende wurden tatsächlich einige Projekte präsentiert – von der Finanzierung der Hochschulen bis zur Medienförderung. Gleichzeitig bleibt aber viel Verunsicherung: Wie stabil ist die SPÖ nach ihrer jüngsten Neuaufstellung – und spekulieren Teile der ÖVP mit dem Absprung aus der Koalition? Die Nervosität ist vor allem in den Bundesländern groß. Dort stehen im kommenden Jahr Landtagswahlen an. Etwa in Tirol, wo der amtierende Landeshauptmann mehr Distanz zur Bundespartei will – auch kein Zeichen von überbordendem Vertrauen Richtung Regierung. Gelingt der Aufstieg aus dem Umfragekeller? Hält diese Koalition wie geplant bis 2029? Und schafft sie wirklich große Reformen, von der Bildung bis zum Gesundheitssystem?

Darüber diskutieren bei Wolfgang Geier in einer neuen Ausgabe von „zur SACHE“ am Mittwoch, dem 21. Oktober 2026, um 22.30 Uhr in ORF III und auf ORF ON: Heidi Glück (Kommunikationsberaterin), Klaus Herrmann (Chefredakteur „Kronen Zeitung“), Katharina Mittelstaedt (stv. Büroleiterin „Die Zeit“ Österreich) und Christoph Pöchinger (Politikberater).

Weitere Details zum Programm von ORF III Kultur und Information sind unter https://tv.ORF.at/orf3 abrufbar.

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