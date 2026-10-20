  • 20.10.2026, 11:03:35
  • /
  • OTS0077

Flohmarkt: Vintage und Kultobjekte der Badner Bahn für daheim

Badner-Bahn-Flohmarkt am 13. November mitten im 6. Bezirk

Ankündigung Badner-Bahn-Flohmarkt am 13. November 2026
Wien (OTS) - 

Am Freitag, 13. November 2026, findet von 12 Uhr bis 16 Uhr der Badner-Bahn-Flohmarkt in den Räumlichkeiten des ega: Frauen im Zentrum statt. Im Angebot: Kult-Objekte der ikonischen TW100-Garnituren und Fanartikel rund um die Badner Bahn.

Von Badner-Bahn-Blinker, den beliebten Tischerln aus den alten Triebfahrzeugen und Halteschlaufen sowie Haltestangen, Haltewunsch-Knöpfen und Mikrophonen bis hin zu den klassischen Notbremssäulen und Wagenschildern: Beim Badner-Bahn-Flohmarkt warten auf Fans eine Vielzahl ikonischer Teile aus ausgemusterten TW100 Kult-Garnituren. Bahn- und Nostalgiefans kommen zu gleichen Teilen auf ihre Kosten und können hier ein Stück Badner-Bahn-Geschichte für zuhause erstehen.

Die perfekte Ergänzung zu den Gegenständen im Vintage-Stil bietet dazu das aktuelle Merchandise aus dem Fanshop der Badner Bahn. Neue Modekollektionen von Good Kids Bad Society oder 12DAG und beliebte Klassiker wie die LALOK-Spielzeugeisenbahnen aus Buchenholz, Socken, T-Shirts und vieles mehr erwarten Bahnfans und Nostalgiker.

Wo: ega: Frauen im Zentrum, Windmühlgasse 26, 1060 Wien
Wann: am Freitag, 13. November 2026 von 12:00 bis 16:00 Uhr bzw. solange der Vorrat reicht

Die Location im ega: Frauen im Zentrum liegt zwischen Mariahilfer Straße und Naschmarkt und ist einfach mit den Linien U3 und 13A sowie 14A zu erreichen. Auch die U4 ist in wenigen Gehminuten erreichbar.

Betreiber der Badner Bahn sind die Wiener Lokalbahnen, ein Unternehmen der Wiener Stadtwerke-Gruppe, dem größten Infrastrukturdienstleister im Großraum Wien.

Flohmarkt Badner Bahn

Flohmarkt für Freunde und Fans der Badner Bahn.

Datum: 13.11.2026, 12:00 Uhr - 13.11.2026, 16:00 Uhr

Art: Allgemeine Termine

Ort: ega: Frauen im Zentrum
Windmühlgasse 26
1060 Wien

URL: https://www.wlb.at

Rückfragen & Kontakt

Wiener Lokalbahnen GmbH
Unternehmenskommunikation
Telefon: 0190444 – 53021
E-Mail: [email protected]
Website: https://www.wlb.at

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | WSP

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

Anhang

Vorschau Bild von Ankündigung Badner-Bahn-Flohmarkt am 13. November 2026 [Bild, 1.09MB]
[Freitag, 13.11.2026, 12:00]

Wiener Lokalbahnen

Rückfragen & Kontakt

Wiener Lokalbahnen GmbH
Unternehmenskommunikation
Telefon: 0190444 – 53021
E-Mail: [email protected]
Website: https://www.wlb.at

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren

Disclaimer

© 1997 - 2026 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright