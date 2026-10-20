Flohmarkt: Vintage und Kultobjekte der Badner Bahn für daheim

Wien (OTS) -

Am Freitag, 13. November 2026, findet von 12 Uhr bis 16 Uhr der Badner-Bahn-Flohmarkt in den Räumlichkeiten des ega: Frauen im Zentrum statt. Im Angebot: Kult-Objekte der ikonischen TW100-Garnituren und Fanartikel rund um die Badner Bahn.

Von Badner-Bahn-Blinker, den beliebten Tischerln aus den alten Triebfahrzeugen und Halteschlaufen sowie Haltestangen, Haltewunsch-Knöpfen und Mikrophonen bis hin zu den klassischen Notbremssäulen und Wagenschildern: Beim Badner-Bahn-Flohmarkt warten auf Fans eine Vielzahl ikonischer Teile aus ausgemusterten TW100 Kult-Garnituren. Bahn- und Nostalgiefans kommen zu gleichen Teilen auf ihre Kosten und können hier ein Stück Badner-Bahn-Geschichte für zuhause erstehen.

Die perfekte Ergänzung zu den Gegenständen im Vintage-Stil bietet dazu das aktuelle Merchandise aus dem Fanshop der Badner Bahn. Neue Modekollektionen von Good Kids Bad Society oder 12DAG und beliebte Klassiker wie die LALOK-Spielzeugeisenbahnen aus Buchenholz, Socken, T-Shirts und vieles mehr erwarten Bahnfans und Nostalgiker.

Wo: ega: Frauen im Zentrum, Windmühlgasse 26, 1060 Wien

Wann: am Freitag, 13. November 2026 von 12:00 bis 16:00 Uhr bzw. solange der Vorrat reicht

Die Location im ega: Frauen im Zentrum liegt zwischen Mariahilfer Straße und Naschmarkt und ist einfach mit den Linien U3 und 13A sowie 14A zu erreichen. Auch die U4 ist in wenigen Gehminuten erreichbar.

Betreiber der Badner Bahn sind die Wiener Lokalbahnen, ein Unternehmen der Wiener Stadtwerke-Gruppe, dem größten Infrastrukturdienstleister im Großraum Wien.

Flohmarkt Badner Bahn

Flohmarkt für Freunde und Fans der Badner Bahn.

Datum: 13.11.2026, 12:00 Uhr - 13.11.2026, 16:00 Uhr

Art: Allgemeine Termine

Ort: ega: Frauen im Zentrum

Windmühlgasse 26

1060 Wien

URL: https://www.wlb.at