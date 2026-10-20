Abnehmspritze bis Looksmaxxing: Schönheit um jeden Preis? | "Pro und Contra" am Dienstag auf JOYN & PULS 4

Wien (OTS) -

Nur wer perfekt aussieht, ist erfolgreich. So die Überzeugung der Looksmaxxing-Bewegung in Sozialen Medien. Für die markante Jaw-Line greifen ihre männlichen Anhänger auch schon mal zur Spritze oder sogar zum Hammer. Zur Selbstoptimierung von Körper und Gesicht im Netz scheint auch für Frauen jedes Mittel recht. Die sogenannte Abnehmspritze nutzen beispielsweise längst nicht mehr nur Stars wie Amy Schumer oder Oprah Winfrey. Der verschreibungspflichtige Appetit-Senker ist längst in der breiten Bevölkerung angekommen und bald auch per Tablette einnehmbar.

Ist die Abnehmspritze der Gamechanger für ein gesünderes Leben oder fördert sie problematische Körperbilder? Ist Looksmaxxing nicht mehr als ein Lifestyle-Trend oder doch gefährlicher Schönheitskult? Und wie steht es um die Body Positivity-Bewegung? Das und mehr diskutieren bei Moderatorin Manuela Raidl am Dienstag um 22:20 Uhr bei "Pro und Contra" auf JOYN & PULS 4:

Marvin Würzner „Marv Maxed“, Looksmaxxing-Influencer

Looksmaxxing-Influencer Ina Holub, Body-Positivity-Aktivistin und Plus-Size-Model

Body-Positivity-Aktivistin und Plus-Size-Model Shirin Milani, plastische und ästhetische Chirurgin

plastische und ästhetische Chirurgin Alexandra Stanić, freie Journalistin und Content Creatorin

Breaking Media: Macht des Boulevards & Medienpaket

Am Samstag präsentiert SPÖ-Medienminister Andreas Babler gemeinsam mit den Regierungsspitzen das neue Medienpaket. Lob gibt es vom Verband österreichischer Zeitungen (VÖZ), scharfe Kritik und Klagsdrohungen von den Gratismedien "Heute" und "oe24", die von der Zustellförderung ausgeschlossen werden. Es ist ein weiteres Kapitel im Infight Babler vs. Boulevard. Bestraft der Medienminister die Boulevardmedien für ihre Berichterstattung? Oder ist Babler seinerseits ein politisches Opfer des Boulevards, der um Inserate und Förderungen fürchtet? PULS 24 Chefredakteur-Stellvertreter Andreas Rossmeissl spricht in einer neuen Ausgabe von "Breaking Media" mit Clemens Oistric, Chefredakteur der Tageszeitung "HEUTE" und Florian Skrabal, Herausgeber & Geschäftsführer der Rechercheplattform "DOSSIER" über das Medienpaket und die Macht des Boulevards.

Außerdem: Bildungsminister Christoph Wiederkehr will Kinder vom Bildschirm wegbringen. Die neue PISA-Studie zeichnet ein alarmierendes Bild. Die Leistungen der Schülerinnen und Schüler sind OECD-weit auf einem historischen Tiefstand. Auch Österreich fällt in Lesen und Mathematik deutlich zurück. Gundula Geiginger spricht mit Christoph Wiederkehr über den Zusammenhang zwischen Bildschirmaktivität und sinkenden Lernergebnissen. Die entscheidende Frage ist dabei: Ist tatsächlich das digitale Gerät das Problem oder die Art, wie es eingesetzt wird?

"Pro und Contra“ am Dienstag um 22:20 Uhr und "Breaking Media" um 23:20 Uhr auf JOYN & PULS 4