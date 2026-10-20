Kino aus Österreich: „Pfau – Bin ich echt?“ und „VENI.VIDI.VICI“ am 26. Oktober als ORF-1-Premieren

Wien (OTS) -

Zwei vom ORF im Rahmen des Film/Fernseh-Abkommens kofinanzierte Kinospielfilme warten am Nationalfeiertag, dem 26. Oktober 2026, als ORF-Premieren auf die Zuseher:innen von ORF 1 (je 24 Stunden vorab auf ORF ON): „Pfau – Bin ich echt?“ heißt es um 20.15 Uhr, wenn Albrecht Schuch für jede Lebenslage gemietet werden kann – egal ob als kultivierter Partner, um den Freundeskreis zu beeindrucken, als perfekter Sohn, um die Meinung von Geschäftspartnern zu beeinflussen, oder als Gegenüber, um einen Streit zu proben. Bloß er selbst zu sein, fällt ihm in Regisseur und Drehbuchautor Bernhard Wengers satirischer Tragikomödie, in der in weiteren Rollen u. a. auch Anton Noori, Julia Franz Richter, Branko Samarovski und Maria Hofstätter zu sehen sind, zunehmend schwer. „VENI.VIDI.VICI“ ist um 21.55 Uhr das Motto des künftigen Austro-„Tatort“-Ermittlers Laurence Rupp und von Ursina Lardi, wenn sie als erfolgreiches und überaus vermögendes Ehepaar ein nach außen hin perfektes Leben führen, hinter dessen Fassade die Dinge jedoch anders sind, als sie scheinen. Es spielen weiters Olivia Goschler, Kyra Kraus, Tamaki Uchida, Dominik Warta, Markus Schleinzer u. a. Das Drehbuch stammt aus der Feder von Daniel Hoesl, der gemeinsam mit Julia Niemann auch für die Regie verantwortlich zeichnet. Im „Hinterland“ findet sich Murathan Muslu um 23.20 Uhr im Dacapo von Stefan Ruzowitzkys gleichnamigem, ebenfalls ORF-kofinanzierten historischen Thriller wieder.

„Pfau – Bin ich echt?“ (Montag, 26. Oktober, 20.15 Uhr, ORF 1 und 24 Stunden vorab ORF ON)

Matthias (Albrecht Schuch) kann man mieten – für jegliche Rollen im echten Leben. Beim täglichen Spiel der Eitelkeiten ist Matthias der perfekte Begleiter. Als jedoch privat Probleme auftauchen, verliert er den Halt. Er beginnt bei seinen Aufträgen Fehler zu machen und gefährdet die Inszenierungen seiner Kundinnen und Kunden. Mehr und mehr versinkt Matthias’ Welt im Chaos.

„VENI.VIDI.VICI“ (Montag, 26. Oktober, 21.55 Uhr, ORF 1 und 24 Stunden vorab auf ORF ON)

Viktoria (Ursina Lardi) und Amon Maynard (Laurence Rupp) führen mit ihren Kindern ein fast perfektes Leben. Erfolgreich mit ihren Geschäften sind sie maßlos reich. Die Welt liegt ihnen zu Füßen, es gibt kein Risiko. Zum Ausgleich geht Amon zur Jagd – aber er schießt keine Tiere.