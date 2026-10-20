ÖVP – Korosec/Taborsky ad Dienstgeberabgabe: Rot-Pink belastet Wirtschaft und Arbeitsmarkt

Wien (OTS) -

Die SPÖ-Neos-Stadtregierung hält offenbar an der geplanten Ausweitung der Wiener Dienstgeberabgabe auf Beschäftigte über 55 Jahren fest. In der Fragestunde der heutigen Sitzung des Wiener Landtags erklärte SPÖ-Stadträtin Barbara Novak auf eine Anfrage der Wiener Volkspartei, dass niedrigere Lohnnebenkosten keinen Einfluss auf die Schaffung von Arbeitsplätzen beziehungsweise die Beschäftigung älterer Arbeitnehmer hätten. Die bisherigen Ausnahmen seien nicht zweckmäßig gewesen.

„SPÖ-Bürgermeister Ludwig betont öffentlich, wie wichtig es ist, Menschen bis zum Pensionsalter in Beschäftigung zu halten. Gleichzeitig verteuert seine eigene Stadtregierung ausgerechnet die Beschäftigung älterer Arbeitnehmer. Das ist ein Widerspruch, der auf dem Rücken der Betroffenen ausgetragen wird. Ältere Menschen bringen wertvolle Erfahrung und Fachwissen mit. Statt ihre Beschäftigung zu erschweren, muss die Stadt Wien endlich die richtigen Anreize setzen. Rot-Pink lässt ältere Arbeitnehmer im Stich“, kritisiert ÖVP-Seniorensprecherin Gemeinderätin Ingrid Korosec.

„Wer die Lohnnebenkosten erhöht, schwächt den Wirtschaftsstandort und erschwert die Schaffung neuer Arbeitsplätze. Die Behauptung, niedrigere Lohnnebenkosten hätten keinerlei Auswirkungen auf den Arbeitsmarkt, ist wirtschaftspolitisch völlig realitätsfern. Besonders bemerkenswert ist dabei die Rolle der Neos: Im Wahlprogramm noch für die Abschaffung der Dienstgeberabgabe, tragen sie nun deren Ausweitung mit. Laut SPÖ-Stadträtin Novak wurde das mit den Neos ausdiskutiert. Wieder einmal sind die Neos umgefallen. Statt die Wiener Betriebe zu entlasten, wird ihnen erneut tiefer in die Tasche gegriffen“, so ÖVP-Arbeitsmarktsprecher Gemeinderat Hannes Taborsky.

„Rot-Pink hat kein Einnahmen-, sondern ein Ausgabenproblem. Statt die Wiener Betriebe immer weiter zu belasten, muss die SPÖ-Neos-Stadtregierung endlich bei den eigenen Strukturen und Ausgaben ansetzen. Unser Konzept der Schlanken Stadt setzt auf weniger Bürokratie, effizientere Verwaltung und echte Entlastung für die Wirtschaft. Wir fordern daher die Rücknahme der geplanten Streichung der Altersbefreiung bei der Dienstgeberabgabe“, so Korosec und Taborsky abschließend.