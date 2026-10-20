Autor Ernst Hofbauer verstorben

Wien (OTS) -

Der Wiener Publizist und Autor Dr. Ernst Hofbauer ist im 86. Lebensjahr verstorben. Mit Büchern über die österreichische Innenpolitik wie „Unsere Klestils“, „Der Verrat“ und „Das Waldheim-Komplott“ sorgte der langjährige Chefredakteur des Wirtschaftsmagazins „Der Unternehmer“ rund um die Jahrtausendwende für Aufsehen. Auch zu wirtschaftspolitischen und historischen Themen veröffentlichte der 1941 geborene Wirtschafts- und Sozialwissenschaftler im Ibera Verlag mehrere Bücher.

Im Rahmen seiner Tätigkeit als Aktienanalyst bei Banken in Wien, Zürich und Lausanne sowie als langjähriger Angestellter der Wirtschaftskammer Österreich verfasste er zudem wirtschaftspolitische Studien und Kommentare. In diesem Zusammenhang wurde er von der EFTA für einen Beitrag über die Zukunft der europäischen Integration ausgezeichnet.

Der Ibera Verlag trauert um einen vielseitigen Autor und profunden Kenner der österreichischen Wirtschaftsgeschichte und Innenpolitik, der das Zeitgeschehen bis zuletzt mit wachem Geist verfolgte.