Mehr Raum für Entlastung: Kinderhospiz Netz erweitert Tages- und Wochenendhospiz für schwerstkranke Kinder und ihre Familien

Wien (OTS) -

Wenn ein Kind schwer und lebensverkürzend erkrankt, verändert sich das Leben der gesamten Familie. Arzttermine, Therapien, Pflege und ständige Sorge prägen den Alltag. Eltern stehen rund um die Uhr unter Belastung, Geschwister müssen oft auf Aufmerksamkeit verzichten und gemeinsame Familienzeit wird zur Ausnahme.

Genau hier setzt das Kinderhospiz Netz an. Mobil im Zuhause der Familien und im ausschließlich spendenfinanzierten Tages- und Wochenendhospiz werden schwerstkranke Kinder professionell begleitet und medizinisch, therapeutisch sowie pflegerisch liebevoll versorgt. Sozialarbeit, Unterstützung im Alltag und ein abwechslungsreiches Programm für die Geschwister der kranken Kinder ergänzen das Angebot. Für die Familien entstehen dabei keinerlei Kosten.

Dringender Ausbau aufgrund steigender Nachfrage

Die Nachfrage nach den Angeboten des Kinderhospiz Netz steigt kontinuierlich. Die bestehenden Räumlichkeiten stoßen bereits seit längerer Zeit an ihre Grenzen. Um diesem wachsenden Bedarf gerecht zu werden, hat das Kinderhospiz Netz eine umfassende Erweiterung seiner Räumlichkeiten gestartet. Ziel ist es, mehr Kinder aufnehmen und damit mehr Familien entlasten zu können.

„Mit diesem Ausbau schaffen wir nicht einfach mehr Quadratmeter. Während die Kinder bestens betreut werden, gewinnen Eltern wichtige Freiräume, um Kraft zu schöpfen, organisatorische Aufgaben zu erledigen oder bewusst Zeit mit ihren gesunden Kindern zu verbringen. Geschwister erleben unbeschwerte Stunden und Familien erhalten etwas zurück, das im Alltag schwerer Erkrankungen oft verloren geht: gemeinsame Zeit,“ sagt die Obfrau des Kinderhospiz Netz, Sabine Reisinger.

Erweiterung des Tages- und Wochenendhospizes

Die Vergrößerung der bestehenden Räumlichkeiten sowie eine flexible Raumgestaltung mit Schiebetüren und zwei weitere Pflegebetten ermöglichen künftig die gleichzeitige Aufnahme weiterer Kinder und schaffen damit die dringend benötigte Entlastung für betroffene Familien.

Neues barrierefreies Badezimmer und eigener Physiotherapieraum

Ein zentraler Bestandteil des Projekts ist der Umbau des derzeit zu kleinen Badezimmers. Sämtliche Pflegemaßnahmen können künftig sicher, komfortabel und an einem Ort durchgeführt werden. Darüber hinaus erhalten die Kinder die Möglichkeit, in einer speziell ausgestatteten Badewanne zu entspannen und Momente des Wohlbefindens zu erleben.

Ein neuer Physiotherapieraum wird optimale Rahmenbedingungen für individuelle therapeutische Behandlungen schaffen.

Mehr Platz für Geschwister

Auch an die Geschwister schwerstkranker Kinder wird gedacht: Ein eigener Geschwister- und Bewegungsraum soll Raum zum Spielen, Toben, Bewegen und Kindsein bieten. Damit erhalten auch jene Kinder, die oft im Schatten der Erkrankung ihres Bruders oder ihrer Schwester stehen, einen geschützten Ort für unbeschwerte Momente.

Erste Bank, Kinderhospiz Netz, IBAN: AT23 2011 1825 4479 3000