Ein „Licht der Erinnerung“ im Belvedere-Garten

Wien (OTS) -

Vom 31. Oktober bis 2. November 2026 wird der Garten rund um den Löwenzwinger des Belvederes in Wien zu einem besonderen Ort des Erinnerns. Mit der Initiative „Licht der Erinnerung“ laden das Blumenbüro Österreich, die Landesinnung Wien der Gärtner und Floristen, die HBLFA Schönbrunn für Gartenbau und Österreichische Bundesgärten sowie die Berufsschule für Gartenbau und Floristik in Kagran dazu ein, innezuhalten, sich zu erinnern und gemeinsam ein sichtbares Zeichen der Verbundenheit zu setzen.

Ein Licht für die Erinnerung

„Licht der Erinnerung“ versteht sich nicht als klassische Veranstaltung, sondern als Einladung, sich Zeit zu nehmen. Im Mittelpunkt der Veranstaltung stehen Kerzen, Blumen und persönliche Worte. BesucherInnen können vor Ort eine Kerze entzünden und auf einer Karte eine persönliche Botschaft hinterlassen – einen Gedanken, eine Erinnerung oder ein paar Worte für einen geliebten Menschen. So entsteht aus vielen individuellen Momenten ein gemeinsames Zeichen des Gedenkens.

Gerade rund um Allerheiligen und Allerseelen erhält die Aktion eine besondere Bedeutung. Das Licht der Kerzen steht für Hoffnung, Verbundenheit und das Weitertragen von Erinnerungen. Gleichzeitig möchte die Initiative dazu beitragen, Trauer und Abschied stärker ins öffentliche Bewusstsein zu rücken und einen offenen, persönlichen Zugang zu diesem sensiblen Thema zu schaffen.

Blumen als Ausdruck von Liebe und Verbundenheit

Eine Ausstellung im Pavillon widmet sich der Trauerfloristik und zeigt die vielfältigen Möglichkeiten, mit Blumen Gefühle auszudrücken und Erinnerungen sichtbar zu machen. Kränze, florale Arrangements und weitere Arbeiten der Berufsschule der Gärtner und Floristen geben Einblicke in ein Handwerk, das seit jeher eng mit Abschied und Gedenken verbunden ist. Zudem werden die SchülerInnen ein Denkmal für Anton Bruckner floristisch gestalten.

Auch FriedhofsgärtnerInnen sind vor Ort vertreten und geben Einblicke in ihre Arbeit. Damit rückt die Veranstaltung jene Menschen in den Mittelpunkt, die mit ihrer täglichen Arbeit wesentlich dazu beitragen, Orte des Gedenkens zu gestalten und Erinnerung lebendig zu halten. Ergänzt wird das Angebot durch die Möglichkeit, sich bei Fachleuten rund um Trauer und Abschied zu informieren.

Floristik live erleben

Wie aus Blumen persönliche Zeichen des Abschieds entstehen, können BesucherInnen am 1. November bei zwei Live-Floristik-Terminen erleben. Um 11 und 15 Uhr werden vor Ort florale Arbeiten aus dem Bereich der Trauerfloristik gestaltet. Damit wird nicht nur das handwerkliche Können der FloristInnen sichtbar, sondern auch die besondere Symbolkraft von Blumen im Zusammenhang mit Erinnerung und Abschied. Für eine stimmungsvolle Atmosphäre sorgt bei der Eröffnung am 31. Oktober außerdem das Ensemble „Festklang“, bestehend aus MusikerInnen der Wiener Volks- und Staatsoper.

Drei Tage im Zeichen des Gedenkens

Eröffnet wird „Licht der Erinnerung“ am Samstag, 31. Oktober, um 14 Uhr. Die Ausstellung und der Erinnerungsbereich sind an diesem Tag von 14 bis 17 Uhr zugänglich. Am Sonntag, 1. November, können BesucherInnen von 10 bis 17 Uhr kommen; am Montag, 2. November, besteht von 9 bis 13 Uhr nochmals die Möglichkeit, Kerzen zu entzünden und die Ausstellung zu besuchen.

So verbindet „Licht der Erinnerung“ Floristik, Gartenbau, Musik und persönliche Rituale zu einem gemeinsamen Zeichen: für die Menschen, die uns fehlen, für die Erinnerungen, die bleiben, und für die Bedeutung von Abschied und Gedenken in unserer Gesellschaft.

Das „Licht der Erinnerung“ im Belvedere-Garten bildet, nach dem „Ort der Erinnerung“ in Graz sowie dem „Herz der Erinnerung“ in Linz, den Abschluss der dreiteiligen Kampagne, deren Ziel es ist, die Bedeutung von Erinnerungskultur und Trauerritualen stärker ins öffentliche Bewusstsein zu rücken und gleichzeitig die Rolle von FriedhofsgärtnerInnen, FloristInnen und GärtnerInnen als TrägerInnen dieser Kultur sichtbar zu machen.