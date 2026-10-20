Vorschau auf den 19. Wiener Gemeinderat am 21. Oktober

Wien (OTS) -

Morgen, Mittwoch, 21. Oktober 2026 tritt der Wiener Gemeinderat zu seiner 19. Sitzung in der laufenden Wahlperiode zusammen. Begonnen wird um 9 Uhr im Sitzungssaal des Wiener Rathauses mit der Fragestunde. Die zuständigen Stadträt*innen beantworten Anfragen unter anderem zu folgenden Themen: Homophobie, Hetze gegen LGBTIQ+-Personen, hate crimes – besorgniserregende Tendenzen; Kurzparkzonenregelung in den Außenbezirken – Änderung bis 19 Uhr; Beherbergungsstätten – Genehmigungen 2026; Gasausstiegs-Deklaration bis 2040; Serviceeinheit Wäsche und Reinigung im Wiener Gesundheitsverbund

Im Anschluss an die Fragestunde wird die Aktuelle Stunde debattiert. Das Thema wurde von den Grünen eingebracht und lautet: „Regierung ohne Kompass. Bei den Budgetkürzungen im Sozialbereich zahlen 2027 die Verletzlichsten einmal mehr drauf“

Gegenstand der Hauptdebatte ist das Finanzierungsübereinkommen mit der Wirtschaftsagentur Wien.

Zutrittsbestimmungen

Bei den Sitzungen im Landtags- und Gemeinderatssitzungssaal ist die Besucher*innengalerie für die Öffentlichkeit zugänglich. Die dafür erforderlichen Zählkarten können beim Stadtservice bezogen werden. Medienvertreter*innen haben mit Presseausweis Zugang zur Pressegalerie.

Ist kein Presseausweis vorhanden, können Medienvertreter*innen unter [email protected] eine Akkreditierung beantragen.

Service für Medien, Livestream der Sitzung auf wien.gv.at

Die Rathauskorrespondenz berichtet wie gewohnt vom Sitzungstag auf presse.wien.gv.at – zudem gibt es einen Livestream der Sitzung auf www.wien.gv.at mit direkten Verlinkungen zur Informationsdatenbank des Wiener Landtages und Gemeinderates unter www.wien.gv.at/infodat im Videobaum. (Schluss) red