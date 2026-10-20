froots ad Zukunftsdepot: „Lange Bindung kann junge Anleger:innen vor vorschnellen Entscheidungen schützen“

Wien (OTS) -

Das Zukunftsdepot soll Kindern frühzeitig den Zugang zum Kapitalmarkt ermöglichen. froots sieht darin auch einen pädagogischen Wert: Durch die langfristige Bindung können Kinder erleben, dass Schwankungen und Kursrückgänge zum langfristigen Investieren dazugehören.

Das Zukunftsdepot soll junge Menschen früh mit dem Kapitalmarkt in Kontakt bringen. Das Wiener WealthTech froots begrüßt daher die heute konkretisierten Pläne für das Zukunftsdepot und sieht darin neben der Chance, langfristig Vermögen aufzubauen, auch einen pädagogischen Wert: Eine ganze Generation kann von klein auf lernen, wie langfristiges Investieren am Kapitalmarkt funktioniert. Denn obwohl Wertpapiere für viele Österreicher:innen längst zugänglich sind, ist der Umgang mit zwischenzeitlichen Verlusten und Kursschwankungen oft eine Herausforderung. Genau hier liegt aus Sicht von froots eine besondere Stärke des Zukunftsdepots: Die lange Bindung erschwert kurzfristige, emotional getriebene Entscheidungen.

Umgang mit Kursschwankungen erlernen

Einmal investiertes Geld kann nur in definierten Notlagen vorzeitig aus dem Zukunftsdepot entnommen werden. Wer somit nicht bei jedem Kursrückgang entscheiden muss, ob er verkaufen soll, erlebt unmittelbar, dass Schwankungen Teil einer langfristigen Geldanlage sind. „Viele Menschen sammeln ihre ersten Erfahrungen mit dem Kapitalmarkt erst im Erwachsenenalter. Dann geht es mitunter bereits um größere Beträge. Beim Zukunftsdepot können junge Menschen früher erleben, dass eine schlechte Börsenwoche nicht automatisch bedeutet, dass ein langfristiger Plan falsch ist. Gerade in solchen Phasen kann die Bindung helfen, nicht aus Angst vorschnell zu verkaufen“, sagt David Mayer-Heinisch, CEO und Co-Founder von froots.

Langfristige Anlagezeiträume spielen auch in der Vermögensverwaltung von froots eine zentrale Rolle. Kund:innen geben bei Vertragsbeginn durchschnittlich 18 Jahre als geplanten Anlagezeitraum an. Anlageentscheidungen richtet froots dabei an den langfristigen Zielen der Anleger:innen und nicht an kurzfristigen Marktbewegungen aus. Auch beim Zukunftsdepot möchte froots diesen langfristigen Anlageansatz künftig verfolgen. Bereits heute können 18- bis 26-Jährige bei froots bis zu 10.000 Euro gebührenfrei investieren lassen.

Langfristiges Investieren endet nicht mit 18

Mit der Volljährigkeit endet die vorgesehene Bindung des Zukunftsdepots. Dann stellt sich für die jungen Anleger:innen die Frage, wie sie mit dem bis dahin aufgebauten Kapital weiter umgehen. „Der Erfolg des Zukunftsdepots sollte nicht nur danach beurteilt werden, wie viel Kapital am Ende angespart wurde. Entscheidend wird auch sein, welchen Umgang mit Geld und Kapitalmarkt junge Menschen in dieser Zeit erlernen. Im Idealfall endet mit der Volljährigkeit die staatlich vorgegebene Bindung, aber nicht das langfristige Investieren. Das Zukunftsdepot kann so zum Ausgangspunkt für den weiteren eigenen Vermögensaufbau werden“, so Mayer-Heinisch.

Über froots

froots ist eine unabhängige Vermögensverwaltung aus Österreich mit über 20 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und Sitz in Wien. froots verbindet maßgeschneiderte Anlagestrategien mit persönlichem Service und Technologie – für alle, die ihr Vermögen professionell und unabhängig verwalten lassen möchten. Das Unternehmen wurde 2020 gegründet und zählt unter anderem Andreas Treichl (CEO, Erste Stiftung) oder Reinhold Baudisch (Gründer, durchblicker.at) zu seinen Investoren.