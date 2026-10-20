11. PKA-Bundeslehrlingswettbewerb zeigt hohes Leistungsniveau

Wien/Graz (OTS) -

Bereits zum elften Mal lud der Österreichische Apothekerverband zum Bundeslehrlingswettbewerb, um die besten PKA-Lehrlinge des Landes zu küren. 14 Teilnehmerinnen stellten sich heuer in der Landesberufsschule Graz 3 den vielfältigen Herausforderungen. Als Siegerinnen konnten sich durchsetzen: Leonie Weißbacher (Apotheke am Weg/Tirol), Laura Eder (Areit Apotheke/Salzburg) und Annalena Hemetsberger (Maut-Turm-Apotheke Timelkam/OÖ). Hochkarätige Laudatoren aus der Bundes- und Landespolitik sowie Gesundheitsbranche zollten allen Teilnehmerinnen Anerkennung für Ihre Leistungen.

Insgesamt 14 Teilnehmerinnen aus allen Bundesländern zeigten im Rahmen des heurigen Bundeslehrlingswettbewerbs der Pharmazeutisch-kaufmännischen Assistent:innen (PKA) am vergangenen Freitag in Graz eindrucksvoll ihr Können und ihre Kreativität.

Drei knifflige Disziplinen

In den drei schon traditionellen Disziplinen Laborarbeit, Merchandising und einem Verkaufsgespräch galt es fachliches Know-how, Sinn für kreatives Gestalten und ein gutes Feingefühl für Kommunikation vor einer fachkundigen Jury, bestehend aus den jeweiligen PKA-Beauftragten der Landesorganisationen des Österreichischen Apothekerverbands, unter Beweis zu stellen. Die Teilnehmerinnen waren unter anderem gefordert, ein Kühlgel nach erst zu errechnender Mengenangabe herzustellen, eine ansprechende, herbstliche Schaufensterdekoration mit einladendem Slogan – hier mit erlaubter Unterstützung von KI – zu kreieren und bei einem Verkaufsgespräch die sozialen und kommunikativen Fähigkeiten aufzuzeigen.

Große Anerkennung bei Siegerehrung und Talkrunde

Anerkennung der dargebotenen Leistungen kam am Abend im Rahmen der Siegerehrung am Grazer Schlossberg von zahlreichen Vertreterinnen aus der Bundes- und Landespolitik, der Wirtschaft sowie aus dem Gesundheitsbereich, darunter Abg. z. NR. Fiona Fiedler, BEd (NEOS), Abg. z. NR. Dipl.-Ing.in Hedwig Staller, LR Mag. Stefan Hermann, MBL (FPÖ), LR Robert Mörth (FPÖ), Obfrau von Frau in der Wirtschaft Graz, Anita Höller, BA (ÖVP), Mag. pharm. Thomas W. Veitschegger (Präsident Österreichischer Apothekerverband) sowie Mag.a pharm. Alexandra Fuchsbichler (Präsidentin Apothekerkammer Steiermark).

„Ich gratuliere den Siegerinnen von Herzen zu ihren beeindruckenden Leistungen. Meine Anerkennung gilt allen Teilnehmerinnen des heurigen Wettbewerbs: Mit enorm viel Nervenstärke, Konzentration und großer Leidenschaft haben sie unter Beweis gestellt, was alles in ihnen steckt. Sie alle sind Botschafterinnen des PKA-Berufs und die Zukunft unserer Apotheken“, so Mag. pharm. Thomas W. Veitschegger, Präsident des Österreichischen Apothekerverbands.

Großes Lob an die Teilnehmerinnen gab es von Nationalratsabgeordneter Fiona Fiedler (NEOS), die in einer kurzen Talkrunde vor der Prämierung der Siegerinnen auch die Bedeutung der Lehrlingsausbildung unterstrich: „Lehrberufe sind das Herzstück unserer Wirtschaft. Die PKAs haben bei diesem Wettbewerb bewiesen, dass sie über sich hinauswachsen können. Der Kontakt zu Menschen und die Möglichkeit, helfen zu können, war den meisten besonders wichtig. Das ist die beste Voraussetzung für diesen Beruf. Denn persönlichen Kontakt kann die KI nicht ersetzen, daher ist die Aufwertung und Anerkennung von Lehrberufen grundlegend.“

An der Talkrunde nahm neben Fiedler, Veitschegger und Fuchsbichler auch Stefan Hermann, Landesrat für Bildung, Jugend, Gemeinden und Regionen teil, der hervorhob: „Pharmazeutisch-kaufmännische Assistentinnen und Assistenten sind eine unverzichtbare Stütze des Apothekenalltags. Sie verbinden pharmazeutisches Fachwissen und Genauigkeit mit Organisationstalent und einem besonderen Gespür für die Anliegen der Menschen. Der Bundeslehrlingswettbewerb macht eindrucksvoll sichtbar, wie viel Können, Engagement und Verantwortungsbewusstsein bereits in unseren jungen Fachkräften steckt. Ich gratuliere allen Teilnehmerinnen zu ihren Leistungen und danke ihnen, dass sie mit ihrer Ausbildung einen wichtigen Beitrag zu einer qualitätsvollen Gesundheitsversorgung leisten“.

Die wirtschaftliche Bedeutung wurde von Anita Höller, BA, Obfrau von Frau in der Wirtschaft Graz, ÖVP noch ergänzend in der Talkrunde betont: „Lehrlingswettbewerbe zeigen eindrucksvoll, welches Können, Engagement und Potenzial in jungen Menschen steckt. Gleichzeitig machen sie sichtbar, welche hohe Qualität die duale Ausbildung bietet. Wer junge Menschen ausbildet und ihre Talente fördert, investiert damit auch in die Fachkräfte und den Wirtschaftsstandort von morgen“.

Auf Regionalität fokussierte die Apothekerkammerpräsidentin für die Steiermark, Mag.a pharm. Alexandra Fuchsbichler: „Die Steiermark zeigt beim Bundeslehrlingswettbewerb in Graz, wie viel Fachwissen und Begeisterung in unseren jungen PKA steckt. Ihre großartigen Leistungen machen mich als Kammerpräsidentin stolz“, erklärte Fuchsbichler, die besonders auch den Ausbildungsbetrieben im Bundesland Anerkennung zollte: „Danke an unsere steirischen Apotheken, die junge Menschen ausbilden, begleiten und ihnen eine berufliche Zukunft ermöglichen. Ohne PKA keine Apotheke!“

Danke an die Sponsoren

Die Organisatoren bedanken sich auch bei den zahlreichen Sponsoren, die diesen Abend unterstützt haben. Darunter: Österreichische Ärzte- und Apothekerbank AG, Österreichische Apotheker-Verlagsgesellschaft mbH und Herba Chemosan Apotheker AG.

Über den PKA-Beruf

Pharmazeutisch-kaufmännische Assistent:innen (kurz PKA) sind in der Apotheke für organisatorische wie kaufmännische Aufgaben zuständig. Dazu zählen etwa das Warenmanagement, die Rezeptabrechnung sowie Unterstützung der Apotheker:innen beim Verkauf und bei der Herstellung magistraler Rezepturen. Bei nicht-apothekenpflichtigen Produkten wie etwa Tee und Kosmetik können Sie die Kund:innen auch selbstständig beraten.

Die PKA-Lehre dauert 3 Jahre (für Einsteiger mit bereits absolvierter Matura 2 Jahre) und ist eine duale Ausbildung. Neben der Berufsschule werden im Apothekenbetrieb praktische Kenntnisse ergänzend erworben. Nach Ende der Lehrzeit muss eine Lehrabschlussprüfung absolviert werden.

Über den Bundeslehrlingswettbewerb

Der Bundeslehrlingswettbewerb findet einmal jährlich abwechselnd in den jeweiligen Landesberufsschulen statt. Qualifiziert sind die jeweils Erst- und Zweitplatzierten aus den davor stattfindenden Landeslehrlingswettbewerben. 2027 wird der Bundeslehrlingswettbewerb in Wien stattfinden.

Mehr Informationen zum PKA-Beruf sowie zu den Landes- und Bundeslehrlingswettbewerben finden Sie unter:

www.pkainfo.at