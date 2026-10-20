Gründerrekord: Wien wächst fast doppelt so stark wie Österreich

Wien (OTS) -

In Wien wird weiter kräftig gegründet. Im ersten Halbjahr 2026 wurden 6.106 Unternehmen neu gegründet. Das sind um 481 mehr als im Vergleichszeitraum des Vorjahres und entspricht einem Plus von 8,5 Prozent. Damit erreicht Wien den höchsten Halbjahreswert seit Beginn der Aufzeichnungen 1993.

„Mehr als 6.000 neue Unternehmen in nur sechs Monaten sind ein starkes Signal für Wien. Gerade in wirtschaftlich anspruchsvollen Zeiten entscheiden sich viele Menschen dafür, ihre eigene Idee umzusetzen und unternehmerische Verantwortung zu übernehmen. Dieser Gründergeist ist eine große Stärke unserer Stadt“, sagt Margarete Kriz-Zwittkovits, Präsidentin der Wirtschaftskammer Wien.

Wien wächst deutlich stärker als Österreich

Auch österreichweit nahm die Zahl der Unternehmensgründungen zu. Das Wachstum fiel in Wien allerdings deutlich stärker aus. Österreichweit stiegen die Neugründungen im ersten Halbjahr um 2,8 Prozent von 22.850 auf 23.479. Wien verzeichnete mit 8,5 Prozent eine nahezu dreifache Wachstumsrate.

Damit entfielen 26 Prozent aller österreichischen Unternehmensneugründungen auf Wien. Mehr als jedes vierte neue Unternehmen Österreichs wurde somit in der Bundeshauptstadt gegründet. Im Vorjahreszeitraum lag der Wiener Anteil bei 24,6 Prozent.

„Wer gründet, glaubt an die eigene Idee und an die Möglichkeit, daraus etwas aufzubauen. Dass sich in Wien so viele Menschen für diesen Weg entscheiden, ist ein gutes Zeichen. Unser Ziel muss sein, ihnen Rahmenbedingungen zu bieten, unter denen aus einer Gründung ein dauerhaft erfolgreiches Unternehmen werden kann“, so Kriz-Zwittkovits.

Wiens Gründerszene hat ein eigenes Profil

Nicht nur die Zahl der Gründungen ist bemerkenswert. Auch die Branchenstruktur unterscheidet Wien von anderen Bundesländern. Das zeigt auch der Blick auf die Bundesländer-Auswertung für das Gesamtjahr 2025: Wien hat einen besonders hohen Anteil wissensintensiver Dienstleistungen bei den Gründern. 27 Prozent der Wiener Neugründungen entfielen auf die Sparte Information und Consulting. Österreichweit waren es 19,5 Prozent.

Gewerbe und Handwerk bleibt auch in Wien die größte Gründungssparte, ist aber mit einem Anteil von rund 35 Prozent weniger dominant als im Österreich-Schnitt. Die Wiener Gründungsstruktur ist damit stärker von Beratung, Informationstechnologie und anderen Dienstleistungen geprägt. Auch Transport und Verkehr sowie Tourismus und Freizeitwirtschaft haben in Wien einen überdurchschnittlichen Anteil.

„Wien ist ein Standort, an dem Wissen, Beratung, Digitalisierung und kreative Dienstleistungen eine besonders große Rolle spielen. Das zeigt sich auch bei den Gründungen. Viele neue Geschäftsmodelle entstehen dort, wo Fachwissen auf Technologie und neue Bedürfnisse trifft. Diese Entwicklung passt sehr gut zu Wien und eröffnet unserem Standort neue Chancen“, sagt Kriz-Zwittkovits.

Gründungen als Schwerpunkt der Zukunftsvereinbarung

Die Stärkung des Gründungsstandorts ist auch Teil der Zukunftsvereinbarung 2026 bis 2030 zwischen der Stadt Wien und der Wirtschaftskammer Wien. Eines der vereinbarten Leuchtturmprojekte widmet sich der Weiterentwicklung der Gründer. Bestehende Angebote am Standort sollen besser aufeinander abgestimmt werden, damit Menschen auf ihrem Weg ins Unternehmertum möglichst gezielt unterstützt werden.

Für Kriz-Zwittkovits ist der aktuelle Gründungsrekord deshalb auch ein Auftrag: „Die Zahlen zeigen uns, wie viel unternehmerisches Potenzial in Wien vorhanden ist. Jetzt geht es darum, dieses Potenzial bestmöglich zu unterstützen. Genau deshalb haben Wirtschaftskammer Wien und Stadt das Thema Gründung zu einem gemeinsamen Schwerpunkt gemacht.“

Neue Unternehmen bringen zusätzliche Angebote in die Stadt, schaffen wirtschaftliche Aktivität und beleben die Wiener Grätzl. Die Zukunftsvereinbarung trägt dieser Bedeutung Rechnung und setzt auf eine stärkere Verzahnung der Unterstützungsangebote für Gründerinnen, Gründer und junge Unternehmen.

Donaustadt bei Neugründungen an der Spitze

Auch innerhalb Wiens zeigt sich eine breite Gründungsdynamik. Die meisten neuen Unternehmen entstanden im ersten Halbjahr in der Donaustadt mit 589 Neugründungen. Dahinter folgen Favoriten mit 561, Floridsdorf mit 398, Landstraße mit 374 und Leopoldstadt mit 355.

Gründerservice als erste Anlaufstelle

Das Gründerservice der Wirtschaftskammer Wien begleitet Menschen bereits vor der Unternehmensgründung und bei den ersten Schritten in die Selbstständigkeit. Angeboten werden persönliche Beratungen sowie Webseminare und Informationen zu den wesentlichen Fragen rund um eine Gründung.

Informationen rund ums Gründen: www.gruenderservice.at