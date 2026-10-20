98,5 Prozent der Patient:innen empfehlen das Krankenhaus der Barmherzigen Brüder Wien weiter

Wien (OTS) -

Ein starkes Zeichen des Vertrauens: 98,5 Prozent der befragten Patient:innen würden das Krankenhaus der Barmherzigen Brüder Wien weiterempfehlen. Das zeigt die aktuelle Patient:innenbefragung 2026. Insgesamt wurden 694 Fragebögen aus den stationären Bereichen und der operativen Tagesklinik erfasst. Besonders erfreulich: Neben der medizinischen und pflegerischen Betreuung wird vor allem der menschliche Umgang mit den Patient:innen außerordentlich positiv wahrgenommen.

Menschlichkeit und Respekt als besondere Stärken

95,8 Prozent der befragten Patient:innen bewerteten die Aussage, während ihres Krankenhausaufenthaltes mit Respekt und Rücksicht behandelt worden zu sein, mit der bestmöglichen Note.

Auch die Werte des Ordenskrankenhauses werden im Krankenhausalltag deutlich spürbar: 93,9 Prozent vergaben bei der Frage, ob sie den Leitsatz „Gutes tun und es gut tun“ während ihres Aufenthaltes erlebt haben, die beste Bewertung.

„Diese Ergebnisse sind eine besondere Anerkennung für unsere Mitarbeitenden. Sie zeigen, dass die Verbindung von hochwertiger medizinischer Versorgung und menschlicher Zuwendung bei unseren Patientinnen und Patienten ankommt. Hinter diesen Zahlen stehen Menschen, die sich täglich mit großem Engagement um andere kümmern“, freut sich Dir. Ivan Jukic, MAS, Gesamtleiter des Krankenhauses der Barmherzigen Brüder Wien.

Auch Zusammenarbeit und Aufnahme überzeugen

Die hohe Zufriedenheit der Patient:innen zeigt sich in zahlreichen weiteren Bereichen. 93,6 Prozent der Befragten bewerteten die Zusammenarbeit zwischen ärztlichem, pflegerischem und therapeutischem Personal mit der Bestnote. 92,8 Prozent fühlten sich bereits bei der Aufnahme sofort gut aufgenommen.

Auch das Krankenhaus-Essen kommt gut an

Dass neben der medizinischen Betreuung auch die Serviceleistungen eine wichtige Rolle für das Wohlbefinden der Patient:innen spielen, zeigen die Ergebnisse zur Verpflegung.

90,3 Prozent der Patient:innen bewerteten die kulinarische Verpflegung während des Aufenthaltes mit einer der beiden besten Antwortkategorien. Knapp 70 Prozent sogar die Bestnote. Die Ergebnisse unterstreichen die Bedeutung einer guten Speisenversorgung für einen angenehmen Krankenhausaufenthalt.

Qualität, die bei den Menschen ankommt

Für das Krankenhaus sind die Ergebnisse der Befragung Bestätigung und Auftrag zugleich. Die kontinuierliche Patient:innenbefragung ist ein wichtiger Bestandteil der Qualitätssicherung. Sie macht Stärken sichtbar und liefert zugleich wertvolle Hinweise, wo Abläufe und Serviceleistungen weiter verbessert werden können.

Das Krankenhaus der Barmherzigen Brüder Wien verbindet moderne Medizin mit dem Anspruch, Menschen unabhängig von ihrer persönlichen Lebenssituation mit Würde, Respekt und Menschlichkeit zu begegnen. Die aktuellen Ergebnisse zeigen, dass dieser Anspruch von den Patient:innen im Krankenhausalltag wahrgenommen wird.

Über die Befragung

Die Ergebnisse stammen aus der kontinuierlichen Patient:innenbefragung des Krankenhauses der Barmherzigen Brüder Wien im dritten Quartal 2026. Insgesamt wurden 694 Fragebögen aus den stationären Bereichen einschließlich der operativen Tagesklinik erfasst. Die Weiterempfehlungsrate basiert auf 611 gültigen Antworten. Die weiteren Prozentangaben beziehen sich jeweils auf die gültigen Antworten zur entsprechenden Frage.