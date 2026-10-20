Abwehren lernen statt abwarten: CyberSchule bringt Cybersecurity an die CyberHAK

Wien (OTS) -

Lehrkräfte und SchülerInnen sollen mit Fortbildung und fertigen Unterrichtseinheiten fit für das Thema Cybersecurity werden.

Cyberangriffe treffen Unternehmen, Behörden und Privatpersonen immer häufiger, gleichzeitig werden Fachkräfte für IT-Sicherheit dringend gesucht. Wie Schulen junge Menschen früh auf dieses Berufsfeld vorbereiten können, stand am Dienstag, 13. Oktober, und Mittwoch, 14. Oktober 2026, im Mittelpunkt eines Wien-Besuchs von Reilly O’Neill Flynn. Der US-Unternehmer ist Gründer der ROF Innovation GmbH in Wien, die mit der Initiative CyberSchule Lehrkräfte und SchülerInnen an österreichischen Handelsakademien für Sicherheitsmanagement und Cybersecurity fit macht. Im Rahmen des Programms wurden u. a. die CyberHAK der Vienna Business School Floridsdorf und das AIT Austrian Institute of Technology besucht. Im Mittelpunkt standen zudem der Austausch und die Vernetzung mit Partnern aus Wirtschaft und Forschung.

Besuch der CyberHAK Floridsdorf

An der Vienna Business School Floridsdorf gibt es seit dem Schuljahr 2024/25 die erste Wiener Handelsakademie mit Schwerpunkt „Sicherheitsmanagement und Cybersecurity“. Neben der kaufmännischen Ausbildung lernen die Jugendlichen dort die Grundlagen der IT-Sicherheit und der öffentlichen Verwaltung. Beim Besuch sprach Reilly O’Neill Flynn mit Direktorin Astrid Holzer, Lehrkräften sowie Schülerinnen und Schülern darüber, was im Unterricht tatsächlich gebraucht wird. Sein Team stellte zudem ein IT-English-Tool, eine Fortbildungsplattform für Lehrkräfte und ein geplantes Zertifizierungsmodell vor.

Astrid Holzer dazu: „Die Zusammenarbeit mit Herrn Flynn ermöglicht uns den Zugang zu ExpertInnen-Know-how und zu den neuesten Lern- und Simulationstools. Damit können wir Kompetenzen und Wissen vermitteln, die in den Unternehmen tagtäglich gefordert sind.“

Unterrichten ohne IT-Studium

Genau bei den Lehrkräften setzt die CyberSchule an. Herzstück ist der Teachertrainer, eine Fortbildungsplattform mit vier aufeinander aufbauenden Stufen: vom Verstehen über das Unterrichten bis zur selbst geleiteten Simulation in der Klasse. In der letzten Stufe geben die Lehrkräfte ihr Wissen an Kolleginnen und Kollegen an der eigenen Schule weiter. Die Module dauern zwischen 15 und 45 Minuten, jedes endet mit einer fertigen Unterrichtseinheit. Vorwissen ist keines nötig.

Englisch und Zertifikate für den Berufseinstieg

Weil in der IT-Sicherheit vieles auf Englisch passiert, entwickelt die CyberSchule außerdem ein IT-English-Tool für Lehrkräfte sowie Schülerinnen und Schüler. Den aktuellen Stand präsentierten die Entwicklungspartner gleich zu Beginn des Besuchs im Wiener Büro der ROF Innovation. In Gesprächen mit Vertretern der Sparte Information und Consulting der Wirtschaftskammer Wien wurden zudem mögliche Zertifizierungsangebote, maßgeschneidert für die Bedürfnisse der Lehrkräfte und SchülerInnen, erörtert.

Cyberangriffe im geschützten Raum üben

Am Mittwoch führte der Besuch an das AIT Austrian Institute of Technology. Österreichs größte außeruniversitäre Forschungseinrichtung betreibt mit der AIT Cyber Range eine Simulationsumgebung, in der Angriffe auf IT-Systeme realitätsnah nachgestellt und Abwehr sowie Krisenmanagement trainiert werden. Gesprächspartner war Martin Stierle, Leiter der Competence Unit Security & Communication Technologies. Für die CyberSchule ist das Thema zentral, denn auch an den Schulen sollen Lehrkräfte künftig Simulationen selbst durchführen können. „Für das AIT ist die Vermittlung von Cybersicherheits-Kompetenzen aus den vielen nationalen und internationalen Übungen an österreichischen Cyberschulen eine wichtige und sehr willkommene Aufgabe. Denn die Unternehmen benötigen an der Schnittstelle von Technologie, Sicherheit und Management in Zukunft noch mehr top-ausgebildete Fachkräfte,“ so Martin Stierle.

Initiative für ein sicheres Österreich

Hinter der CyberSchule steht die ROF Innovation GmbH mit Sitz in Wien, 2025 gegründet vom US-Unternehmer Reilly O’Neill Flynn aus Denver, Colorado. Er bringt Erfahrung im Aufbau von Bildungs- und Technologieinitiativen mit. „Ich möchte mit meinem Engagement SchülerInnen in ganz Österreich unterstützen, die die großartige Chance haben, eine CyberHAK oder eine andere Schule mit Technologie- und IT-Schwerpunkt zu besuchen, noch besseren Tools, Kompetenzen und Vernetzungschancen zu den österreichischen Unternehmen zu bekommen“, so der Initiator der Plattform www.cyberschule.at.

Angebot für Schulen: Fortbildung kostenlos

Die Fortbildungsplattform Teachertrainer ist für Lehrkräfte an österreichischen Lehranstalten kostenlos und wird ab 2027 zur Verfügung stehen. Schulen, die eine Fortbildung planen oder sich für Zertifizierungen und das IT-English-Tool interessieren, können sich unter [email protected] melden.

Weitere Informationen: www.cyberschule.at