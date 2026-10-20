  • 20.10.2026, 08:26:03
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AVISO: Morgen, Mittwoch, 21. Oktober, AK Pressekonferenz: Gesund, fit, vorsorgen – Megatrend Pillen und Proteine bei Jungen!

AK startete Umfrage zu Nahrungsergänzungsmitteln bei Jugendlichen und jungen Erwachsenen

Wien (OTS) - 

Starkes Immunsystem, Muskelaufbau, vorbeugen, mehr Ausdauer – der Hype um Nahrungsergänzungsmittel ist groß. Das wird auch durch Influencer:innen in Social Media-Kanälen angeheizt. Die Österreichische Gesellschaft für Ernährung hat im Auftrag der AK knapp 570 junge Menschen im Alter zwischen 14 und 25 Jahren zur Einnahme von Nahrungsergänzungsmitteln befragt. Das Ergebnis ist bemerkenswert. Die Umfrage und Schlussfolgerungen präsentieren bei einer Pressekonferenz

Gabriele Zgubic, Leiterin der AK Wien Konsument:innenpolitik

Petra Lehner, AK Konsument:innenpolitik

Mittwoch, 21. Oktober 2026, 10.00 Uhr

AK Medienraum im Bürogebäude Plößlgasse, 6. Stock

1040 Wien, Plößlgasse 2

Sie können die Pressekonferenz auch via Livestream unter wien.arbeiterkammer.at/pillen mitverfolgen. Fragen richten Sie bitte via E-Mail an [email protected].

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