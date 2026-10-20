Rekordteilnahme beim 23. Baumit Piestingtallauf – mehr als 1.800 Läuferinnen und Läufer

Wopfing (OTS) -

Der 23. Baumit Piestingtallauf hat erneut alle Erwartungen übertroffen. Mit 1.871 gemeldeten Starterinnen und Startern verzeichnete das Laufereignis im niederösterreichischen Piestingtal einen neuen Teilnehmerrekord, sowie wieder Streckenrekorde. 1.662 Läuferinnen und Läufer kamen ins Ziel auf dem Baumit Werksgelände in Wopfing. Vereine, Schulen und Firmenteams aus der Region sowie internationale Teilnehmende machten das Fest am Sonntag zu einem der "familiärsten" Laufereignisse im österreichischen Laufkalender.

Rekordfeld, starke Zeiten und ein emotionales Comeback

Das Teilnehmerfeld umfasste Bewerbe für alle Leistungsklassen und Altersgruppen: den Halbmarathon von Gutenstein nach Wopfing über 21,1 Kilometer, den Zehn-Kilometer-Lauf mit Start in Ortmann, den Fünf-Kilometer-Lauf sowie Kinderbewerbe über 500 und 1.000 Meter. Damit bot die Veranstaltung vom Nachwuchs bis zur Wettkampfelite ein vollständiges sportliches Programm.

Im Halbmarathon der Männer verteidigte Kevin Wallner (Union St. Pölten) seinen Vorjahrestitel und feierte damit nach 2023 und 2025 bereits seinen dritten Sieg beim Piestingtallauf. Mit 1:10:08,9 Stunden war er rund eine Minute schneller als im Vorjahr. Florian Pink (1:15:06,3) belegte Platz zwei, Julian Staudinger (1:16:57,9) Platz drei. Das emotionale Highlight des Tages lieferte Wolfgang Wallner: Der zwölfmalige Piestingtallauf-Sieger kehrte nach krankheitsbedingter Wettkampfpause auf die Halbmarathonstrecke zurück und gewann die Altersklasse M60+ in 1:20:19,1 Stunden.

Bei den Frauen sicherte sich Julia Beisteiner (Lauftraining Lakinger) mit 1:25:30,8 Stunden den Sieg. Veronika Vasilová vom Firmenteam Baumit Slowakei folgte auf Platz zwei (1:29:38,3), Zuzana Zavodsky belegte Rang drei (1:34:56,9). Über zehn Kilometer gewannen Markus Sostaric (33:45,7 Minuten) und Lena Pake (40:52,7 Minuten). Beim Fünf-Kilometer-Lauf gab es gleich zwei neue Streckenrekorde: Emil Bezecny lief 15:09,2 Minuten, Marie Glaser 18:09,09 Minuten. Beide werden von Baumit gesponsert.

Gemeinschaft als Herzstück des Piestingtallaufs

Was den Baumit Piestingtallauf seit Jahren auszeichnet, ist die breite Beteiligung aus der Region. Unter den Starter:innen und Startern waren der SC Ortmann/ASTA Oed, der SC Piesting sowie regionale Laufvereine und die Mittelschulen Pernitz und Piesting. Auch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Baumit, Austrotherm, Murexin und Wopfinger Transportbeton, allesamt Unternehmen der Schmid Industrieholding, gingen gemeinsam an den Start. Das stark besetzte Firmenteam von Baumit Slowakei war mit Veronika Vasilová sogar auf dem Halbmarathon-Podest vertreten und unterstrich damit den internationalen Charakter der Veranstaltung.

" Mich freut jedes Jahr aufs Neue, wie viele Menschen hier engagiert mitmachen, auf der Strecke und hinter den Kulissen. Für Baumit ist es etwas Besonderes, dass unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dieses Lauffest möglich machen. Genau dieses Miteinander gibt dem Piestingtallauf seinen besonderen Stellenwert ", sagt Manfred Tisch, Geschäftsführer der Baumit GmbH.

Im Rahmen der Siegerehrung wurde Manfred Tisch mit dem Sonderpreis "Ehrenmitglied auf Lebenszeit" ausgezeichnet, einer Würdigung für sein langjähriges Engagement rund um den Piestingtallauf.

Traditionell fließt der Reinerlös der Veranstaltung an die Solidargemeinschaft "Wege zum Wohnen" in Pernitz (www.wegezumwohnen.at). Weitere Informationen, Ergebnisse und Fotos sind unter www.piestingtallauf.com sowie auf Facebook und Instagram verfügbar.

Über Baumit

Die Baumit GmbH zählt zu den führenden Unternehmen der österreichischen Baustoffbranche. Das Familienunternehmen erwirtschaftete 2025 in Österreich einen Umsatz von 290 Millionen Euro und beschäftigt 670 Mitarbeiter:innen.