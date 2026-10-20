Ermitteln statt büffeln: Mit Ratekrimis zu mehr Lesefreude

Wien (OTS) -

Sinnerfassendes Lesen fällt immer mehr jungen Menschen schwer, das belegen PISA und weitere internationale Untersuchungen. So zählen in Österreich laut PISA nur 5 Prozent der Schülerinnen und Schüler im Lesen zur leistungsstarken Gruppe, aber 28 Prozent zur leistungsschwachen. Wie Schülerinnen und Schüler wirksam und nachhaltig beim Lesen unterstützt werden können, stand am Montag, 12. Oktober 2026, im Mittelpunkt einer Veranstaltung der Fachgruppe Buch- und Medienwirtschaft der Wirtschaftskammer Wien und der Leontopodium Education GmbH im Haus der Wiener Wirtschaft. Präsentiert wurden eine bundesweite Befragung von Lehrkräften sowie neue Unterrichtsmaterialien und eine Klassenlektüre der Initiative LEKO.

Studie: 100 Lehrkräfte bewerten die Lesesituation

Im Juni 2026 beurteilten 100 Lehrkräfte aus ganz Österreich die Lesekompetenz und Lesemotivation ihrer 10- bis 14-jährigen Schülerinnen und Schüler. Abgefragt wurden zudem aktuelle Herausforderungen, bewährte Maßnahmen an den Schulen und der konkrete Unterstützungsbedarf. Auffällig sind dabei die starken Kompetenzunterschiede zwischen den Geschlechtern: Mädchen lesen nach Einschätzung der Lehrkräfte substanziell besser als Buben.

„Die Ergebnisse bestätigen, was wir in der Praxis täglich erleben: Lehrkräfte sind hoch engagiert, brauchen aber niederschwellige, sofort einsetzbare Materialien, die Kinder wirklich zum Lesen motivieren. Lesefreude entsteht dort, wo Kinder Erfolgserlebnisse haben – genau hier müssen wir ansetzen“, so Michaela Haller, Geschäftsführerin des Lesezentrums Steiermark.

Auch die guten Leserinnen und Leser verlieren

Christian Drozda, Geschäftsführer des G&G Verlags, verweist auf eine bemerkenswerte Entwicklung: „Nicht die schwächeren Leserinnen und Leser sind schlechter geworden, sondern die guten. Wir haben daraus gelernt, dass wir auch für diese Zielgruppe die Textmengen anpassen müssen.“

Aus diesen Erkenntnissen sind die neuen, im G&G Verlag erschienenen Materialien entstanden. Herzstück ist der LEKO-Lesemotivationsordner mit Kopiervorlagen und über 60 Ratekrimis in drei Schwierigkeitsgraden, auch auf Englisch. Dazu kommt die Klassenlektüre „Inspektor Schnüffels Escape-Krimi. Mission Diamantenraub“ für die 1. und 2. Klasse Mittelschule und AHS.

Nur wer genau liest, löst den Fall

Das Prinzip ist einfach: Wer den Täter finden will, muss genau lesen. „Die Kinder werden direkt angesprochen und lösen als Ermittlerinnen und Ermittler gemeinsam mit Inspektor Schnüffel die Fälle. Dafür müssen sie ganz genau und sinnerfassend lesen, sonst finden sie den Täter nicht“, erklärt Autorin und Pädagogin Karin Ammerer. Verleger Georg Glöckler ergänzt: „Eine gute Klassenlektüre kann der Funke sein, der aus einem Kind eine begeisterte Leserin oder einen begeisterten Leser macht.“

Lesen als Schlüssel zur Teilhabe

Hinter LEKO steht die Leontopodium Education GmbH, die die US-Unternehmerin Cantey Ergen 2025 in Wien gegründet hat. Die Initiative arbeitet eng mit Partnern aus Verlagswesen und Buchhandel zusammen und richtet sich gezielt an Kinder zwischen 10 und 14 Jahren – jenes Alter, das für die weitere Leseentwicklung entscheidend ist. Wie viel auf dem Spiel steht, zeigt die OECD-Erwachsenenstudie PIAAC, die Lesekompetenzen der 16- bis 65-Jährigen misst: Rund 1,7 Millionen Menschen in Österreich zählen demnach zur Gruppe mit niedriger Lesekompetenz – mit möglichen Nachteilen in Beruf und Alltag.

„Lesen ist eine der wichtigsten Fähigkeiten, die Kinder lernen. Wer gut lesen kann, hat die Möglichkeit, am Leben teilzuhaben und Dinge auch kritisch zu hinterfragen. Genau dabei wollen wir Schulen, Lehrkräfte und Kinder unterstützen“, betont Cantey Ergen, Gründerin der Leontopodium Education GmbH.

Ausblick: Auszeichnungen für Vorlesende und Leseavatar

Geplant sind weitere Unterrichtsmaterialien und Klassenlektüren, Auszeichnungen für Vorlesende, kreative Buchtipps und zusätzliche Leseprojekte. Dabei verbindet LEKO analoge Angebote mit digitalen, etwa mit einem KI-gestützten Online-Leseavatar.

Angebot für Schulen: 250 Sets gratis

Damit die Materialien rasch in den Klassen ankommen, gibt es ein Einstiegsangebot: Das LEKO-Lesemotivations-Set mit Ordner und 28 Exemplaren der Klassenlektüre (Wert: 467 Euro) ist zum Sonderpreis von 189 Euro erhältlich. Die ersten 250 Schulen, die unter [email protected] bestellen, erhalten es kostenlos.

ORF „Wien heute“ berichtete am 12. Oktober 2026 über die Initiative. Der Beitrag ist bis 11. November 2026 in ORF ON abrufbar: https://on.orf.at/video/14343170/16169054/privates-projekt-gegen-leseschwaeche

Weitere Informationen: www.lesekompetenz.at