BRANDL TALOS berät Aitiologic bei einer Seed-Finanzierungsrunde in Höhe von 6,4 Millionen Euro

Wien (OTS) -

BRANDL TALOS hat das in Wien ansässige Präzisionsmedizin-Unternehmen aitiologic bei seiner Seed-Finanzierungsrunde in Höhe von 6,4 Millionen Euro beraten. Die deutlich überzeichnete Finanzierungsrunde wurde gemeinsam von Heal Capital und Ananda Impact Ventures geleitet. Die bestehenden Investoren PUSH und LANA Ventures setzten ihre Unterstützung fort, ebenso wie erfahrene Biotech-Gründer. Dr. Gordon Sanghera CBE FRS, Mitbegründer und ehemaliger CEO von Oxford Nanopore Technologies, beteiligte sich ebenfalls als Investor an der Runde und trat dem Beirat von aitiologic bei.

aitiologic entwickelt gewebespezifische Lösungen für die Flüssigbiopsie auf Basis seiner proprietären aitios®-Plattform, die genomische, epigenomische und fragmentomische Informationen aus zellfreier DNA im Blutkreislauf mit einer KI-gestützten Auswertung kombiniert. Das Leitprogramm des Unternehmens konzentriert sich auf die Erkennung des Risikos einer Präeklampsie anhand einer routinemäßigen Blutprobe im ersten Trimester und bietet darüber hinaus breitere Anwendungsmöglichkeiten in den Bereichen Präzisionsmedizin, Patientenstratifizierung und Krankheitsüberwachung.

Die neue Finanzierung wird die Weiterentwicklung und groß angelegte klinische Validierung der aitios®-Plattform unterstützen, einschließlich der laufenden Validierungsstudie von aitiologic zur Präeklampsie in Zusammenarbeit mit der Fetal Medicine Foundation sowie der regulierten Produktentwicklung.

Das BRANDL TALOS-Transaktionsteam, das aitiologic bei dieser Transaktion beraten hat, bestand aus Stephan Strass, Roman Rericha, Markus Reinfeld und Alyssa Nimmervoll.