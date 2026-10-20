BRANDL TALOS berät Sportradar beim Verkauf von Synergy Sports an Teamworks Innovations im Wert von 170 Millionen US-Dollar

Wien (OTS) -

BRANDL TALOS hat seinen langjährigen Kunden Sportradar beim Verkauf von Atrium Sports, dem Coaching- und Scouting-Geschäft von Synergy Sports, an Teamworks Innovations im Wert von 170 Millionen US-Dollar beraten.

Atrium Sports ist Teil von Synergy Sports, einem Anbieter von datengestützten Technologien und Analyselösungen für die Sportbranche. Die Plattform unterstützt Basketball- und Baseballteams bei der Analyse von Spieldaten, der Bewertung der Spielerleistung und der Talentsuche. Die Transaktion spiegelt die anhaltende strategische Ausrichtung von Sportradar auf seine Kerngeschäftsbereiche Wetten, Glücksspiel und Medien wider. Gleichzeitig stärkt die Übernahme das Portfolio von Teamworks an technologiegestützten Lösungen für Sportorganisationen.

Der Abschluss der Transaktion wird für das vierte Quartal 2026 erwartet, vorbehaltlich der Erfüllung der üblichen Abschlussbedingungen.

BRANDL TALOS fungierte als Transaktionsberater für Sportradar. Das BT-Transaktionsteam bestand aus Stephan Strass, Roman Rericha, Markus Reinfeld, Nina Atanasovska und Daniel Habich. Bryan Cave Leighton Paisner beriet in Fragen des US-Rechts. Teamworks Innovations wurde von Smith Anderson beraten.