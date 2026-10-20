Deutschlands hundefreundlichste Campingplätze - worauf es Hundebesitzern besonders ankommt

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PiNCAMP-Ranking: Campingplatz Erlensee in Bayern belegt Platz 1

Internationale Analyse: Rund sieben von zehn Gästebewertungen zum Camping mit Hund fallen positiv aus - bei Badestellen und spezieller Hunde-Ausstattung gehen die Erfahrungen auseinander

Natur, Spaziergänge und gemeinsame Ausflüge: Camping bietet ideale Voraussetzungen für einen Urlaub mit Hund. Welche Campingplätze dabei besonders überzeugen, zeigt eine Analyse von Gästebewertungen auf PiNCAMP, dem Campingportal des ADAC. Das Deutschland-Ranking führt Campingplatz Erlensee in Bayern an. Auch über Deutschland hinaus machen Camper mit Hund überwiegend gute Erfahrungen: Rund sieben von zehn hunderelevante Gästebewertungen aus Europa fallen positiv aus.

Pressemappe: Tabellen und Bildmaterial - hier herunterladen.

Die hundefreundlichsten Campingplätze Deutschlands

An der Spitze des Deutschland-Rankings stehen drei Campingplätze, die von Gästen aus unterschiedlichen Gründen gelobt werden.

Platz eins belegt Campingplatz Erlensee in Bayern. Hier schätzen Gäste vor allem die naturnahe Lage und die Möglichkeit, gemeinsam mit ihrem Hund Zeit am Wasser zu verbringen. Hunde dürfen im See baden und rund um den Campingplatz laden zahlreiche Wege zu Spaziergängen und Wanderungen ein.

Auf Platz zwei folgt Naturpark-Camping Prinzenholz in Schleswig-Holstein. Besonders gut kommt der eigene Hundestrand am Kellersee an. Auch die Spazierwege direkt vom Platz sowie die Ausstattung mit Hundedusche und Trinknäpfen werden in den Bewertungen hervorgehoben. Dass Hunde hier willkommen sind, zeigt sich bereits bei der Anreise: Zur Begrüßung gibt es Leckerlis.

Rang drei geht an Camping Harfenmühle in Rheinland-Pfalz. Gäste loben vor allem die ruhige Lage, die Wanderwege direkt vom Platz und die Freundlichkeit des Personals. Besonders für einen Urlaub mit Hund über den Jahreswechsel ist der Campingplatz beliebt: An Silvester wird hier auf Feuerwerk verzichtet.

Im Bundesländervergleich ist Norddeutschland besonders stark vertreten. Niedersachsen stellt mit sechs Campingplätzen die meisten Vertreter unter den Top 25, gefolgt von Schleswig-Holstein mit fünf und Mecklenburg-Vorpommern mit vier Plätzen. Damit liegen 15 der 25 bestplatzierten Campingplätze in diesen drei Bundesländern.

Die Top 25 im Überblick

Campingplatz Erlensee (Bayern) Naturpark-Camping Prinzenholz (Schleswig-Holstein) Camping Harfenmühle (Rheinland-Pfalz) Camping Hümmlinger Land (Niedersachsen) Prümtal-Camping Oberweis (Rheinland-Pfalz) Campingpark LuxOase (Sachsen) Campingpark Südheide (Niedersachsen) Family-Resort Kleinenzhof (Baden-Württemberg) Nordseecamping Zum Seehund (Schleswig-Holstein) Stover Strand Camping (Niedersachsen) Dünencamping Amrum (Schleswig-Holstein) Camping am Deich Nordsee (Niedersachsen) ostseequelle.camp (Mecklenburg-Vorpommern) Genuss-Ferien Strandcamping Jabeler See (Mecklenburg-Vorpommern) Camping & Ferienpark Falkensteinsee (Niedersachsen) KNAUS Campingpark Viechtach (Bayern) KNAUS Campingpark Wingst (Niedersachsen) Campingpark Kalletal (Nordrhein-Westfalen) Strandcamping Wallnau (Schleswig-Holstein) Ostseecamping Familie Heide (Schleswig-Holstein) Sperrfechter Freizeitpark (Baden-Württemberg) Via Claudia Camping (Bayern) Barracuda Beach Camping am See (Mecklenburg-Vorpommern) Campingpark Kühlungsborn (Mecklenburg-Vorpommern) Trendcamping Wolfach-Halbmeil (Baden-Württemberg)

Auch im europäischen Ausland gibt es klare Favoriten

Neben Deutschland hat PiNCAMP auch für weitere europäische Urlaubsländer die bestbewerteten Campingplätze für Gäste mit Hund ermittelt. In Österreich führt Euro-Camp Wilder Kaiser das Ranking an, in der Schweiz liegt TCS Camping Gordevio Valle Maggia vorn.

Die bestplatzierten Campingplätze aller untersuchten Länder finden Sie am Ende der Pressemitteilung.

Camping mit Hund: Entscheidend ist das gemeinsame Erlebnis

Der Blick auf die Gästebewertungen für Campingplätze aus ganz Europa zeigt: Besonders häufig gelobt werden der freundliche Umgang mit Hunden sowie die Möglichkeiten für Spaziergänge und Auslauf. Doch ein herzlicher Empfang allein macht noch keinen gelungenen Urlaub mit Vierbeiner. Gerade beim Zugang zu Stränden, Seen und Flüssen gehen die Erfahrungen auseinander.

Auf dem Campingplatz selbst kommt es zudem auf praktische Angebote an. Hundeduschen, Kotbeutelspender und ähnliche Einrichtungen erhalten fast ebenso viel Kritik wie Lob. Beanstandet wird dabei auch, wenn solche Angebote fehlen.

"Für Hundebesitzer zählt, wie gut sich der Hund in den Urlaub integrieren lässt", sagt Uwe Frers, Campingexperte und Geschäftsführer von PiNCAMP. "Ob Strand, See oder Restaurant: Der Vierbeiner soll möglichst dabei sein können. Aber auch praktische Dinge wie ausreichend viele Kotbeutelstationen machen den Aufenthalt unkomplizierter. Fehlen sie, werden aus Kleinigkeiten schnell Ärgernisse."

Camping mit Hund: So bewerten Gäste die einzelnen Aspekte ihres Aufenthalts

Umgang mit Hunden auf dem Platz: 96 % positiv

96 % positiv Natur und Spaziermöglichkeiten: 80 % positiv

80 % positiv Hundefreundliche Unterkünfte: 71 % positiv

71 % positiv Hundeausläufe: 69 % positiv

69 % positiv Eingezäunte Stellplätze: 57 % positiv

57 % positiv Ausstattung und Angebote für Hunde: 48 % positiv

48 % positiv Zugang zu Stränden und Gewässern: 30 % positiv

30 % positiv Restaurantbesuche mit Hund: 28 % positiv

28 % positiv Sicherheit und Gesundheit des Hundes: 15 % positiv

15 % positiv Hundegebühren: 9 % positiv

9 % positiv Allgemeine Bewertung der Hundefreundlichkeit: 95 % positiv

Hinweis: Nicht alle Themen werden in jeder Gästebewertung angesprochen. Die Prozentwerte basieren daher je nach Thema auf unterschiedlich vielen Aussagen. Die vollständige Auswertung mit Fallzahlen ist in der digitalen Pressemappe enthalten.

ALLE RANKINGS: Die hundefreundlichsten Campingplätze Europas

Österreich

Euro-Camp Wilder Kaiser Sportcamp Woferlgut Pielachtal Camping

Schweiz

TCS Camping Gordevio Valle Maggia TCS Camping Salavaux Plage Camping Lac des Brenets

Italien

Alpinfitness Waldcamping Völlan Fornella Camping & Wellness Resort Camping Oasi

Kroatien

Koversada Uncovered Naturist Campsite Camping Stobrec Split Aminess Style Camping Atea Resort

Frankreich

Camping Château du Gandspette Sites et Paysages Le Ventoulou Camping Domaine du Haut des Bluches

Niederlande

Strandcamping Groede Camping De Pallegarste Camping De Kienehoef

Dänemark

Ballum Camping Drejby Strand Camping Feriepark Langeland - Emmerbølle Strand Camping

Spanien

Camping Caravaning Oyambre Camping Amfora Camping Playa de Poniente

Methodik

Grundlage der Analyse sind rund 500.000 Online-Bewertungen von Campinggästen auf PiNCAMP aus ganz Europa. Mithilfe einer KI-gestützten Inhaltsanalyse wurden rund 12.500 Aussagen zum Camping mit Hund identifiziert und verschiedenen Bereichen der Urlaubserfahrung zugeordnet - darunter Willkommenskultur, Natur- und Auslaufmöglichkeiten, Zugang zu Wasser, hundespezifische Infrastruktur und Gebühren, Aspekten rund um Sicherheit und Gesundheit. Die Aussagen wurden als positiv, neutral oder negativ bewertet.

Für das Deutschland-Ranking wurde für jeden berücksichtigten Campingplatz ein sogenannter Dog Experience Score auf einer Skala von 1 (sehr negativ) bis 5 (sehr positiv) berechnet. In die Bewertung fließen drei Faktoren ein: konkrete Erfahrungen der Gäste mit dem Campingurlaub mit Hund (45 %), ausdrückliche Gesamturteile zur Hundefreundlichkeit des Platzes (45 %) und die Begeisterungsquote (10 %). Letztere gibt an, in welchem Anteil der relevanten Gästebewertungen ein Campingplatz als besonders gut für den Urlaub mit Hund hervorgehoben wird.

Für das Ranking wurden ausschließlich Campingplätze berücksichtigt, die Hunde grundsätzlich erlauben und mindestens zehn relevante Bewertungen aus den vergangenen drei Jahren aufweisen. Der Untersuchungszeitraum reicht vom 1. September 2023 bis zum 31. August 2026. Für die Länder-Rankings in Kroatien, Dänemark, den Niederlanden, Spanien und der Schweiz gilt eine niedrigere Mindestgrenze von fünf hunderelevanten Gästebewertungen.

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Über PiNCAMP

Vom Start-up zur europäischen Camping-Allianz: PiNCAMP ist das Campingportal der drei großen Mobilitätsclubs ADAC (Deutschland), ANWB (Niederlande) und TCS (Schweiz) und gehört mit über 19 Millionen Besuchen pro Jahr auf seinen Portalen und Apps zu den führenden Plattformen für Campingurlaub in Europa. Die Plattform bietet Inspiration und redaktionelle Informationen zu rund 15.000 Campingplätzen in Europa, von denen ca. 3.500 sofort online buchbar sind. Eine zentrale Rolle spielt dabei die unabhängige Vor-Ort-Inspektion durch von PiNCAMP beauftragte Inspekteure, die europaweit rund 8.000 Campingplätze nach standardisierten Kriterien prüfen. Diese Inspektionen bilden die Grundlage für die europaweit etablierte ADAC Klassifikation, die Campern eine transparente und vergleichbare Qualitätsorientierung bietet. Ergänzt wird dieses System um rund 500.000 authentische Bewertungen von Campern. Die etablierten ADAC Campingführer zählen seit Jahrzehnten zu den wichtigsten Büchern für Camper. Mit der "PiNCAMP Echtzeit-Verfügbarkeitssuche", die die wichtigsten Campingplätze in Europa auf freie Verfügbarkeiten überprüft, finden Camper noch verfügbare Campingplätze zur Buchung. Ergänzt wird das Angebot durch leistungsstarke Such- und Filterfunktionen, die eine schnelle und passgenaue Auswahl ermöglichen. Mit der kostenpflichtigen Rabattkarte "ADAC Campcard" können Camper bis zu 50 % bei der Buchung sparen. Weitere Informationen: www.pincamp.de/unternehmen.