Casinos Austria CEO steht für Vertragsverlängerung nicht zur Verfügung

Wien (OTS) -

“Der amtierende Generaldirektor von Casinos Austria Erwin van Lambaart hat bereits im September darüber informiert, dass er nach Beendigung seines Vertrages im März 2027 für eine Vertragsverlängerung nicht zur Verfügung steht. In Wahrnehmung meiner Verantwortung als Aufsichtsratspräsident wurde daraufhin in Abstimmung mit den beiden Hauptaktionären Allwyn und ÖBAG ein professioneller Prozess aufgesetzt, um den Übergang im Sinne des Unternehmens bestmöglich zu gestalten. Kommenden Mittwoch werden die zuständigen Gremien alle notwendigen Schritte einleiten.”