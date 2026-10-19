  • 19.10.2026, 17:02:32
  • /
  • OTS0142

BRANDL TALOS berät SYNQONY GmbH bei Übernahme von ErdProfi/Katherl Software

Adrian Zuschmann (li.) und Roman Rericha

Wir freuen uns, SYNQONY bei dieser strategisch wichtigen Übernahme rechtlich beraten und die Transaktion erfolgreich begleitet zu haben. Sie unterstreicht die dynamische Konsolidierung bei der Digitalisierung der Kreislaufwirtschaft, und wir freuen uns, SYNQONY auf ihrem Wachstumskurs zu begleiten.

Roman Rericha, M&A-Partner bei BRANDL TALOS

1/1
Wien (OTS) - 

Die Wirtschaftskanzlei BRANDL TALOS hat die SYNQONY GmbH, ein Portfoliounternehmen von LEA Partners, bei der Übernahme der Katherl Software GmbH, Anbieterin der ERP-Software ErdProfi, rechtlich beraten.

SYNQONY ist auf Digitalisierungslösungen für die Kreislaufwirtschaft spezialisiert und setzt mit dieser Transaktion ihren Wachstumskurs fort. ErdProfi zählt zu den führenden ERP-Lösungen für Erdbau, Abbruch, Entsorgung, Kies, Transporte und Beton in Österreich und Süddeutschland. Mit der Übernahme erweitert SYNQONY ihr Angebot insbesondere im Bereich mineralischer Abfälle und stärkt ihre Position bei der Digitalisierung der gesamten Wertschöpfungskette der Kreislaufwirtschaft.

„Wir freuen uns, SYNQONY bei dieser strategisch wichtigen Übernahme rechtlich beraten und die Transaktion erfolgreich begleitet zu haben. Sie unterstreicht die dynamische Konsolidierung bei der Digitalisierung der Kreislaufwirtschaft, und wir freuen uns, SYNQONY auf ihrem Wachstumskurs zu begleiten.“

Das Team von BRANDL TALOS bestand aus Roman Rericha und Adrian Zuschmann, mit Unterstützung durch Joseph Gstöttner.

Rückfragen & Kontakt

BRANDL TALOS Rechtsanwält:innen GmbH
Ivona Lovric, BA
Telefon: 01 522 57 00
E-Mail: [email protected]
Website: https://brandltalos.com

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | BRA

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

Anhang

Vorschau Bild von Adrian Zuschmann (li.) und Roman Rericha [Bild, 3.93MB]

BRANDL TALOS Rechtsanwälte GmbH

Rückfragen & Kontakt

BRANDL TALOS Rechtsanwält:innen GmbH
Ivona Lovric, BA
Telefon: 01 522 57 00
E-Mail: [email protected]
Website: https://brandltalos.com

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren

Disclaimer

© 1997 - 2026 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright