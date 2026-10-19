BRANDL TALOS berät SYNQONY GmbH bei Übernahme von ErdProfi/Katherl Software

Wien (OTS) -

Die Wirtschaftskanzlei BRANDL TALOS hat die SYNQONY GmbH, ein Portfoliounternehmen von LEA Partners, bei der Übernahme der Katherl Software GmbH, Anbieterin der ERP-Software ErdProfi, rechtlich beraten.

SYNQONY ist auf Digitalisierungslösungen für die Kreislaufwirtschaft spezialisiert und setzt mit dieser Transaktion ihren Wachstumskurs fort. ErdProfi zählt zu den führenden ERP-Lösungen für Erdbau, Abbruch, Entsorgung, Kies, Transporte und Beton in Österreich und Süddeutschland. Mit der Übernahme erweitert SYNQONY ihr Angebot insbesondere im Bereich mineralischer Abfälle und stärkt ihre Position bei der Digitalisierung der gesamten Wertschöpfungskette der Kreislaufwirtschaft.

„Wir freuen uns, SYNQONY bei dieser strategisch wichtigen Übernahme rechtlich beraten und die Transaktion erfolgreich begleitet zu haben. Sie unterstreicht die dynamische Konsolidierung bei der Digitalisierung der Kreislaufwirtschaft, und wir freuen uns, SYNQONY auf ihrem Wachstumskurs zu begleiten.“

Das Team von BRANDL TALOS bestand aus Roman Rericha und Adrian Zuschmann, mit Unterstützung durch Joseph Gstöttner.