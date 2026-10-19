Ein Ort am Wort "Rechenzentrum vor der Haustür – Bereicherung oder Bedrohung?“

St. Pölten (OTS) -

In Niederösterreich sorgen mehrere geplante Rechenzentren für Diskussionen – so auch in Leopoldsdorf bei Wien, wo unter anderem ein großes Rechenzentrum des US-Konzerns CloudHQ entstehen soll. Geplant sind drei Rechenzentrumseinheiten, ein Umspannwerk und Notstromanlagen. Das Projekt auf einer Fläche von 6,7 Hektar muss eine Umweltverträglichkeitsprüfung durchlaufen. Ausschlaggebend sind laut Land unter anderem die großen Notstromaggregate.

Rechenzentren sind unverzichtbar für digitale Dienste – vom Onlinebanking über Streaming bis zu Anwendungen mit künstlicher Intelligenz. Zugleich stellen sie Regionen vor neue Fragen. Für Befürworterinnen und Befürworter sind Rechenzentren wichtige Infrastruktur für den Wirtschaftsstandort, Cloud-Dienste und künstliche Intelligenz. Kritikerinnen und Kritiker fordern klare Vorgaben zum Strom- und Flächenverbrauch, zu Emissionen, Lärm und einer verbindlichen Nutzung der Abwärme.

Neue Regeln für Rechenzentren

Niederösterreich hat heuer als erstes Bundesland eigene Raumordnungsregeln für Rechenzentren beschlossen. Dadurch will man künftig mitbestimmen, wo große Anlagen gebaut werden dürfen. Unter dem Titel „Rechenzentrum vor der Haustür – Bereicherung oder Bedrohung?“ ist „NÖ heute“-Moderator Werner Fetz am 22. Oktober im Kulturhaus MaLa in Maria-Lanzendorf (Bezirk Bruck an der Leitha) zu Gast, um darüber zu diskutieren, welche Bedingungen für Rechenzentren in Niederösterreich gelten sollen. Die Diskussion „Ein Ort am Wort“ findet in Niederösterreich in Zusammenarbeit mit der Tageszeitung „Kurier“ statt.

Jede und jeder ist eingeladen, an der Diskussion teilzunehmen. Darüber hinaus diskutieren mit Werner Fetz unter anderem: Andreas Graf-Matzner von CloudHQ und Martin Madlo, Präsident der Austrian Datacenter Association. Fritz Blasnek, Bürgermeister von Leopoldsdorf, Umweltanwalt Tom Hansmann, Ivona Brandic, Professorin für High Performance Computing Systems an der TU Wien und Christoph Haselmayer vom Institut für Demoskopie und Datenanalyse. Erwartet werden auch Kritiker und Gegner des Projekts, die sich in einer eigenen Gruppe in den sozialen Medien organisiert und eine Petition gestartet haben.

Die Diskussion wird am 22. Oktober ab 19.30 Uhr live auf Radio NÖ sowie als Livestream auf ORF ON und auf sound.ORF.at ausgestrahlt. Nachberichte gibt es am Folgetag in sämtlichen Kanälen des ORF Niederösterreich – u.a. auf noe.ORF.at.

Veranstaltungsort: Kulturhaus MaLa in Maria-Lanzendorf (Bezirk Bruck an der Leitha). Reservierungen sind nicht notwendig, aber empfohlen, direkt unter der Telefonnummer +43 676 680 56 86.