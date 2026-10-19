  • 19.10.2026, 16:19:32
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JUNOS: Flugabgabe schwächt Luftfahrtstandort Österreich

Riedlsperger: „Das Abwandern internationaler Fluglinien aus Österreich muss ein Weckruf sein! Die Flugabgabe schwächt den Standort und trägt nicht zum Klimaschutz bei."

Foto der neuen JUNOS-Bundesvorsitzenden Susanna Riedlsperger. Pressefoto von NEOS.
Wien (OTS) - 

Im Rahmen der aktuellen Debatte rund um die Flugabgabe fordern auch die Jungen NEOS bei ihrem 34. Bundeskongress in Wien deren Abschaffung sowie Maßnahmen zur Steigerung der Attraktivität des Luftfahrtstandorts Österreich.

„Eine gute internationale Anbindung ist für Österreich als exportorientierte Volkswirtschaft eine Grundvoraussetzung für Wohlstand und Wettbewerbsfähigkeit. Während unsere Nachbarländer ihre Luftfahrtstandorte stärken, verliert Österreich durch hohe Flugabgaben Verbindungen, Passagiere und wirtschaftliche Chancen. Diese Entwicklung müssen wir stoppen: Wir wollen die Flugabgabe perspektivisch abschaffen, unsere Flughäfen im internationalen Wettbewerb stärken und sicherstellen, dass Österreich auch künftig ein attraktiver Standort bleibt. Denn wer Mobilität und Wettbewerbsfähigkeit sichern will, darf diese nicht künstlich verteuern. Dabei braucht es einen verantwortungsvollen Weg, der die budgetären Rahmenbedingungen berücksichtigt und gleichzeitig den Luftfahrtstandort Österreich stärkt", betont Susanna Riedlsperger, die neugewählte Bundesvorsitzende der JUNOS.

Besonders betonen die JUNOS: „Die Abschaffung der Flugabgabe ist kein Verzicht auf Klimaschutz, sondern eine Absage an nationale Sonderwege, die vor allem den Standort Österreich schwächen. Der Luftverkehr unterliegt bereits dem europäischen Emissionshandel und der EU-weiten Verpflichtung zur Beimischung nachhaltiger Flugkraftstoffe. Wir setzen auf gemeinsame europäische Regeln statt nationaler Zusatzbelastungen, die Flüge ins Ausland verlagern und zusätzliche Autofahrten verursachen. Klimaschutz muss dort ansetzen, wo Emissionen tatsächlich reduziert werden, und darf nicht bloß Passagiere an ausländische Flughäfen verdrängen. Unser Ziel ist ein wettbewerbsfähiger Luftfahrtstandort bei wirksamem, europäisch abgestimmtem Klimaschutz. Auch die staatlichen Subventionen an Fluggesellschaften für die Bedienung einzelner Strecken sind abzulehnen, die Verantwortung der Politik beschränkt sich darauf, verlässliche Rahmenbedingungen zu schaffen.“

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