Im Mai gestartetes Start-up-Projekt Leadwords setzt sich beim HR Inside Award gegen MAN, Erste Group und Generali durch

Wien (OTS) -

Das Wiener Start-up-Projekt Leadwords hat am 14. Oktober in der Hofburg den HR Inside Award in Gold gewonnen. In der Kategorie „People & Technology“ setzten sich die Gründer Wilhelm Tupy, Florian Pollstätter und Andreas Aigner gegen Projekte von MAN, Erste Group, Generali und Drees & Sommer durch. Die drei aus Niederösterreich, Wien und Salzburg haben Leadwords erst im Mai gestartet.

Die 40-köpfige Fachjury zeichnete einen KI-gestützten Gesprächscoach für Feedback, Konflikte und heikle Personalgespräche aus. „Wer ein schwieriges Gespräch gut vorbereitet, führt es besser. Das gilt im Familienbetrieb genauso wie im Konzern“, sagt Mitgründer Wilhelm Tupy. Die KI baut auf seinem Coaching-Ansatz aus 15 Jahren Konzernmanagement und Führungskräfte-Entwicklung auf.

Eingereicht wurde Leadwords von Wilhelm Tupy und der BAUAkademie Wien, die das Projekt zuvor mit zehn Baubetrieben erprobt hatte.