Skipass 2026/27 Preisvergleich: Arlberg am teuersten – pro Kilometer aber am günstigsten

Wien (OTS) -

Für den Skigebiets-Preisvergleich 2026/27 hat Urlaubshamster die Preise in 113 österreichischen Skigebieten erhoben. In den 88 Gebieten mit fixem Tarif kostet die Erwachsenen-Tageskarte in der Hauptsaison im Schnitt 70,33 Euro. Am teuersten ist Ski Arlberg mit 85 Euro - gemessen an den Pistenkilometern ist der Arlberg mit 0,28 Euro pro Kilometer aber das günstigste Gebiet des Landes.

Die günstigste Tageskarte gibt es auf der Koralpe in Kärnten um 43,50 Euro, knapp vor dem Venet in Tirol um 44 Euro. Seit 2019/20 ist die Tageskarte in zwölf großen Gebieten um 47,5 Prozent teurer geworden, die Inflation lag im selben Zeitraum bei rund 34 Prozent. Unter den Bundesländern mit mehreren Fixpreisen ist Kärnten mit durchschnittlich 63,33 Euro am günstigsten, Salzburg mit 74,47 Euro am teuersten.

Erhoben wurde der Kassapreis laut Betreiber-Website zum Stichtag 17.10.2026 (und heute, am 19.10. erneut kontrolliert) in allen Gebieten ab 15 Pistenkilometern plus Semmering. Alle Preise, Tabellen je Bundesland und Spartipps sowie den gesamten Bericht gibt es unter https://www.urlaubshamster.at/skipass-preise-2026-27/