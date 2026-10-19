- 19.10.2026, 14:44:03
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AK zur Regierungsklausur: Herausforderndes Uni-Budget braucht gute Lösungen
AK fordert faire Arbeitsbedingungen, ausreichende Finanzierung und klare Verantwortung der Universitäten
Die Universitäten müssen ihren Beitrag zur Bewältigung der angespannten Budgetsituation leisten. Es darf aber nicht sein, dass die Einsparungen auf Kosten der Beschäftigten sowie der Qualität von Forschung und Lehre gehen und letztlich auch der Demokratie schaden. Gerade in Zeiten von Fake News und zunehmendem Extremismus brauchen wir starke, gut ausgestattete Universitäten, faire Arbeitsbedingungen und verlässliche Perspektiven für die Menschen, die dort arbeiten
Die angespannte Budgetsituation stellt auch die Universitäten vor große Herausforderungen. Das geplante Budget für die kommenden drei Jahre erfordert einen verantwortungsvollen Umgang mit den verfügbaren Mitteln. Für die Arbeiterkammer (AK) ist dabei entscheidend, dass Forschung und Lehre weiterhin auf hohem Niveau möglich sind und die Beschäftigten gute Arbeitsbedingungen und verlässliche Perspektiven haben. Dafür braucht es einen konstruktiven Dialog zwischen Regierung, Universitäten und Beschäftigten sowie tragfähige Lösungen an den einzelnen Universitätsstandorten.
Gute Lösungen brauchen Verhandlungen und Verantwortung
Die AK sieht die Notwendigkeit, mit öffentlichen Mitteln verantwortungsvoll umzugehen. Gleichzeitig muss sichergestellt werden, dass das Budget nicht zu Personalabbau, schlechteren Arbeitsbedingungen oder Einschränkungen bei Forschung und Lehre führt. Gute Wissenschaft braucht hochqualifizierte, motivierte Beschäftigte, faire Arbeitsbedingungen und verlässliche berufliche Perspektiven.
Die Universitäten tragen selbst Verantwortung für ihre Beschäftigten und für die Rahmenbedingungen, unter denen Wissenschaft, Forschung und Lehre stattfinden. Ihre Autonomie ist dabei ein wichtiges Gut, das auch mit Verantwortung für gute Arbeitsbedingungen, wissenschaftliche Qualität und kritisches Denken verbunden ist.
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Die Universitäten müssen ihren Beitrag zur Bewältigung der angespannten Budgetsituation leisten. Es darf aber nicht sein, dass die Einsparungen auf Kosten der Beschäftigten sowie der Qualität von Forschung und Lehre gehen und letztlich auch der Demokratie schaden. Gerade in Zeiten von Fake News und zunehmendem Extremismus brauchen wir starke, gut ausgestattete Universitäten, faire Arbeitsbedingungen und verlässliche Perspektiven für die Menschen, die dort arbeiten“, sagt Ilkim Erdost, Bereichsleiterin Bildung der AK Wien.
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