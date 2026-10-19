Bundesheer: Neues Kinderbuch „Mit Adleraugen in einer Kaserne - Der Grundwehrdienst aus einem anderen Blickwinkel“ vorgestellt

Wien (OTS) -

Am Montag, dem 19. Oktober, wurde am Fliegerhorst Leopold Figl – Flugplatz General Pabisch das neue Fach- und Sachbuch für Kinder und Jugendliche „Mit Adleraugen in einer Kaserne - Der Grundwehrdienst aus einem anderen Blickwinkel“ vorgestellt. An der Veranstaltung nahmen Verteidigungsministerin Klaudia Tanner, Gruppenleiterin Kristina Mandl vom Bundesministerium für Bildung und der niederösterreichische Bildungsdirektor Karl Fritthum teil. Auch Schüler der NMS Marc-Aurel aus Tulln waren dabei. Brigadier Stefan Kirchebner, Leiter der Zielgruppenkommunikation des Bundesministeriums für Landesverteidigung, stellte das Buchprojekt vor. Im Anschluss wurden Exemplare an die anwesenden Schüler übergeben.

Die Geschichte begleitet zwei Schüler, die im Rahmen eines berufspraktischen Tages eine Kaserne besuchen und einen Tag in der Grundwehrdienstausbildung miterleben. Dabei erhalten sie Einblicke in den militärischen Alltag: von der Einkleidung und der Standeskontrolle über Sport und Unterricht bis hin zum Exerzierdienst, zur Ersten Hilfe sowie zum Beobachten und Melden. Auch der Unterricht über Demokratieverständnis und Fake News ist Teil ihrer Erlebnisse. Das Buch zeigt damit, welche Fähigkeiten Grundwehrdiener erwerben und welche Aufgaben sie während ihrer Ausbildung übernehmen. Ergänzt wird die Geschichte durch praktische Inhalte wie Rezepte für Käsespätzle und Kaiserschmarrn, einen Trainingsplan, Rätsel und eine Notfallkarte mit den wichtigsten Notrufnummern.

Verteidigungsministerin Klaudia Tanner: „Es ist wichtig, dass Kinder früh verstehen, welche Aufgaben das Bundesheer erfüllt und welchen Beitrag unsere Soldaten zur Sicherheit Österreichs leisten. Mit ‚Mit Adleraugen in einer Kaserne‘ vermitteln wir Wissen über die Grundwehrdienstausbildung und zeigen, welche Bedeutung das Bundesheer für den Schutz unserer Bevölkerung hat. Gleichzeitig wollen wir junge Menschen für Demokratie begeistern und sie dafür sensibilisieren, Informationen kritisch zu hinterfragen.“

Das Buch soll nicht nur Wissen über den militärischen Alltag vermitteln, sondern auch das Bewusstsein für die Rolle des Bundesheeres in einer demokratischen Republik stärken. Es greift die Aufgaben der Umfassenden Landesverteidigung auf und zeigt, wie das Bundesheer dazu beiträgt, Frieden, Freiheit und Wohlstand der österreichischen Bevölkerung zu sichern und zu schützen sowie diese bei Bedarf zu verteidigen. Wie bereits beim ersten Band „Mit Adleraugen auf dem Heldenplatz“ stammen die Inhalte, Grafiken und das Layout von Experten des Bundesheeres. Vom ersten Buch wurden bereits mehr als 10.000 Exemplare verteilt. Auch der neue Band wird bei verschiedenen Veranstaltungen, darunter dem Nationalfeiertag, der Buch Wien und der Interpädagogica, sowie durch die Informationsoffiziere des Bundesheeres verbreitet.

Kurzfassung: