Tag gegen Armut: Wien zeigt Solidarität – SPAR verdoppelt Spenden der Volkshilfe-Sammlung

Wien (OTS) -

Anlässlich des Internationalen Tages gegen Armut rief die Volkshilfe Wien erneut gemeinsam mit der Supermarktkette SPAR zur großen Lebensmittelsammlung auf. Freiwillige und ehrenamtliche Volkshelfer*innen waren in allen Wiener Bezirken im Einsatz, um haltbare Lebensmittel und Hygieneartikel für armutsbetroffene Menschen zu sammeln.

Starker Zusammenhalt in Wien

Die Volkshilfe Wien sammelt das ganze Jahr über, doch die Aktion zum Tag gegen Armut ist jedes Jahr ein besonderer Höhepunkt. Auch heuer zeigten die Wiener*innen eindrucksvoll, dass sie in Krisenzeiten zusammenhalten und helfen, wo Hilfe gebraucht wird.

„Es braucht alle, jede und jeden Einzelnen. Nur gemeinsam können wir Armut wirksam bekämpfen“, sagt Dr. Michael Häupl, Präsident der Volkshilfe Wien. „Und das zeigen die Wiener*innen täglich, dass Zusammenhalt und Menschlichkeit hier keine Lippenbekenntnisse bleiben“, so Dr. Michael Häupl, Präsident der Volkshilfe Wien.

„Die Teuerung ist für viele Menschen in Österreich längst zur Dauerkrise geworden. Wir dürfen das nicht hinnehmen“, betont Tanja Wehsely, Geschäftsführerin der Volkshilfe Wien. Und sie mahnt: „Trotz Sparmaßnahmen auf allen Ebenen darf nicht bei jenen gespart werden, die ohnehin nichts haben.“

Gemeinsam gegen Armut – SPAR verdoppelt Spenden

Ein besonderes Zeichen setzte heuer SPAR: Das Unternehmen verdoppelte die gesammelten 5,2 Tonnen auf insgesamt 10,4 Tonnen Lebensmittel und Hygieneartikel.

„Unsere Kund*innen haben mit ihren Spenden ein starkes Zeichen der Solidarität gesetzt. Mit der Verdoppelung der Lebensmittelspenden tragen wir dazu bei, dass noch mehr Menschen dringend benötigte Unterstützung erhalten. Danke an alle, die mitgemacht haben“, sagt Alois Huber, Geschäftsführer von SPAR Wien, Niederösterreich und Burgendland.

Hilfe, die ankommt

„Unser Dank gilt allen, die diese Aktion möglich gemacht haben: Den freiwilligen Helfer*innen, den vielen Spender*innen, SPAR und allen, die zeigen, dass Solidarität in Wien mehr ist als ein Wort“, so Häupl und Wehsely abschließend. Die gesammelten Lebensmittel und Hygieneartikel kommen direkt jenen zugute, die aktuell besonders von Teuerung und Armut betroffen sind.

Spenden

Jeden Dienstag unterstützt die Volkshilfe Wien armutsbetroffene Wiener*innen mit ihrer Lebensmittelausgabe. Die Schlange vor der Ausgabe wird immer länger. Doch die vorhandenen Lebensmittel reichen nicht aus, um alle zu versorgen.

Helfen Sie mit Ihrer Spende, diese dringend benötigte Unterstützung zu sichern!

Mehr Informationen: Lebensmittel spenden - Unser Projekt "Gemeinsam Gegen Armut"

Fotos © Volkshilfe Wien: Fotos zur redaktionellen Verwendung