  • 19.10.2026, 13:35:33
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  • OTS0108

VWBF: Wien setzt beim Wohnbau das richtige Zeichen

VWBF-Obfrau Andrea Washietl
Wien (OTS) - 

VWBF-Obfrau Andrea Washietl zeigt sich erfreut über die Schwerpunktsetzung von Bürgermeister Michael Ludwig. Trotz Budgetkonsolidierung behält der geförderte Wohnbau in Wien oberste Priorität.

Die Stadt Wien geht für das Budget 2027 einen Konsolidierungspfad, der viele Bereiche trifft. Den Wohnbau nimmt Ludwig davon ausdrücklich aus: Die Investitionen in Gemeindebau Neu, in den geförderten Wohnbau und in die Sanierung des Bestands bleiben auf stabilem Niveau. Washietl: „Die von Bürgermeister Ludwig angeführte Begründung ist sachpolitisch vollkommen richtig. Denn gerade die hohe Nachfrage nach leistbarem Wohnraum, die Dekarbonisierung des Bestandes und die von den Wohnbauinvestitionen ausgehenden wirtschaftlichen Impulse bedürfen eines gesicherten Förderbudgets.“

Förderung trägt den gemeinnützigen Neubau

Wie viel an dieser Entscheidung hängt, zeigen die Zahlen der gemeinnützigen Bauvereinigungen. Laut GBV-Verband wurden 2025 österreichweit 72 Prozent aller gemeinnützig errichteten Wohnungen mit Mitteln der Wohnbauförderung gebaut. Was das für die Mieter:innen bedeutet, zeigen die jüngsten Zwischenergebnisse einer WIFO-Studie: Haushalte in gemeinnützigen Wohnungen zahlen im Schnitt um 28% weniger Miete als in vergleichbaren privaten Mietwohnungen. In Wien beträgt der Vorteil 4,7 Euro pro Quadratmeter.

„Der gemeinnützige Wohnbau braucht Planungssicherheit zur verlässlichen Umsetzung seiner Projekte. Die Zusage des Bürgermeisters gibt uns Gemeinnützigen die erforderliche Sicherheit und der Bevölkerung letztlich den leistbaren Wohnraum“, bedankt sich Washietl.

Über den Verein für Wohnbauförderung (VWBF): Der Verein für Wohnbauförderung ist die sozialdemokratische Interessengemeinschaft in der gemeinnützigen Wohnungswirtschaft und setzt sich für die Förderung und Unterstützung des gemeinnützigen Wohnbaus in ganz Österreich ein.

Rückfragen & Kontakt

VWBF - Verein für Wohnbauförderung
Christian Swoboda
Telefon: +43 6645140260
E-Mail: [email protected]
Website: https://www.vwbf.at

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