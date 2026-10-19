LH-Stv. Landbauer: Gut, dass die Front gegen die Flugabgabe immer breiter wird!

St. Pölten (OTS) -

„Gut, dass die Front gegen die unsinnige Flugabgabe immer breiter wird. Die Bundesregierung muss endlich liefern und diese wirtschaftsfeindliche Maßnahme aus ihrem Belastungskatalog, der immer dicker wird, streichen. Statt eines Herbstes der Ergebnisse erleben wir einen Herbst der anhaltenden Belastungen, die Österreich schaden“, sagt Niederösterreichs Verkehrslandesrat LH-Stellvertreter Udo Landbauer.

Landbauer hatte bereits am 10. Oktober vor den wirtschaftlichen Folgen der Flugabgabe gewarnt und diese als „Arbeitsplatzprogramm für Bratislava“ bezeichnet. „Die Bundesregierung schaut tatenlos zu, wie Fluglinien ihre Maschinen ins benachbarte Ausland verlagern und bei uns Arbeitsplätze und Wertschöpfung verloren gehen. Der Flughafen Wien-Schwechat ist einer der wichtigsten Wirtschaftsstandorte Österreichs und gerade für Niederösterreich von enormer Bedeutung. Wer diesen Standort schwächt, schadet unserer Wirtschaft und tausenden Beschäftigten“, so Landbauer.

„Die Flugabgabe ist ein Paradebeispiel dafür, welche negativen Auswirkungen die schlechte Politik auf der Regierungsbank direkt auf den Standort in Niederösterreich hat. Wir brauchen keine weiteren Belastungen, sondern endlich eine vernünftige Standortpolitik. Je mehr Stimmen sich jetzt gegen diese Steuer erheben, desto weniger Ausreden bleiben der Bundesregierung. Die Flugabgabe gehört ersatzlos gestrichen. Und zwar jetzt!“, stellt Landbauer klar.