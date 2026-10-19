Hans Knauß zeigt „Österreich vom Feinsten“ am 21. Oktober in ORF 2 und auf ORF ON

Wien (OTS) -

Es ist idyllisch und naturbelassen in „Salzburg – Rund um Neumarkt und Wallersee“: In der neuesten Ausgabe von „Österreich vom Feinsten“ am Mittwoch, dem 21. Oktober 2026, um 20.15 Uhr in ORF 2 und auf ORF ON besucht Hans Knauß diesen hügeligen Teil im Bundesland Salzburg. Neben wunderbaren Wiesen und Wäldern und den liebevollen Ortschaften sind es vor allem der Wallersee, der Mattsee, der Obertrumer See und der Grabensee, die das Gebiet prägen. Die landschaftlichen Besonderheiten, die Menschen in der Region und echte Volksmusik stehen wieder im Mittelpunkt der Sendung.

Natur, Kulinarik, Handwerk und Brauchtum

Nördlich der Landeshauptstadt Salzburg liegt dieser malerische Teil Österreichs, wo Natur und Lebensfreude gleichermaßen erlebbar sind. Ausgangspunkt der opulenten Bilderreise ist diesmal Neumarkt am Wallersee – eine lebendige Stadt mit bewegter Geschichte. Das Europaschutzgebiet Wallersee-Wenger Moor befindet sich nur unweit davon. Es zählt zu den größten Moorlandschaften des Salzburger Flachgaus. Hier erfährt Hans Knauß viel Wissenswertes über die Region, deren Entstehung auch von bedeutenden geologischen Veränderungen während der Eiszeit geprägt wurde. Auch ein Besuch im Atelier von Johann Weyringer steht auf dem Programm. Der Künstler hat sich als Architekt, Bildhauer und Maler international einen Namen gemacht. Zahlreiche seiner Großskulpturen zieren den öffentlichen Raum, seine Gemälde und Glasmalereien zeichnen sich durch Farbintensität aus. Selbst für den Papst hat er bereits gearbeitet – in „Österreich vom Feinsten“ erzählt er von seiner Begegnung mit dem Heiligen Vater.

Natürlich gibt es auch wieder kulinarischen Höchstgenuss – mit einer Spezialität, die untrennbar mit dem Bundesland verbunden ist: die Salzburger Nockerln. Dabei wird so manches Geheimnis rund um diesen süßen Klassiker der österreichischen Küche gelüftet.

Klassisches und altes Handwerk entdeckt Hans Knauß beim Besuch einer Schuhmachermeisterin – in ihrer kleinen Werkstatt werden Maßschuhe mit der Hand gemacht. Darüber hinaus werden im Salzburger Seenland auch Grasschuhe hergestellt – die sogenannten Raschpatschen. Das sind Schuhe aus geflochtenem Gras, die auch in der kalten Jahreszeit die Füße warmhalten. Das Flechten und Vernähen von meterlangen Graszöpfen erfolgen nach alter Tradition. Altes Brauchtum wird in der Region auch von den Prangerschützen mit ihren prächtigen Stutzen gepflegt. Diese Prangerstutzen sind kunstvoll gestaltete Vorderlader, die sehr laute Böllerschüsse ermöglichen. Die Prangerschützen rücken zu besonderen Anlässen aus. Hans Knauß besucht dazu in Berndorf eine Traditionswerkstatt, in der Prangerstutzen für Prangerschützenvereine hergestellt werden. Zehn bis 18 Kilo schwer ist ein solcher Stutzen, der in Präzisionsarbeit gebaut wird.

Die Anfänge des Automobilbaus und viel echte Volksmusik aus der Region

Zu guter Letzt macht „Österreich vom Feinsten“ in den Ferdinand Porsche Erlebniswelten in Mattsee Station – mit außergewöhnlichen Exponaten und spannenden Einblicken in die Anfänge des Automobilbaus von der Elektrokutsche über einen Sportwagen von 1910 bis hin zur größten Austro-Daimler-Sammlung der Welt. Der Enkel von Ferdinand Porsche, Ernst Piëch, erinnert sich im Gespräch an seinen Großvater. Und auch eine Ausfahrt mit einem mehr als 100 Jahre alten Automobil darf dabei nicht fehlen.

Musikalisch umrahmt wird die Sendung traditionell mit echter Volksmusik: Die Flochgau Blech wird zu hören sein, genauso wie die Mirabell Dirndln, die Schallmoser Buam, die Wiesl Musi, die Edelweiß Musi und die Seesaitn Musi. Stimmgewaltig wiederum präsentiert sich der Männerchor „Liedertafel Neumarkt – Straßwalchen“. Und auch eine der ältesten Trachtenmusikkapellen ist dabei: die Trachtenmusikkapelle Henndorf am Wallersee.

„Österreich vom Feinsten“ ist eine Produktion des ORF-Landesstudios Steiermark. Für die Regie zeichnet Robert Sturmer verantwortlich.