Von der ersten Dekoidee bis zum Weihnachtsbaum: bellaflora eröffnet seine Weihnachtswelt

Leonding/Linz (OTS) -

bellaflora eröffnet am 23. und 24. Oktober seine große Weihnachtswelt an sechs Standorten. Drei Stilrichtungen bündeln auf jeweils rund 600 Quadratmetern Dekoration, Wohnaccessoires und Ideen zum Selbergestalten. Auch in den weiteren 20 Filialen zieht Weihnachten ein. Von den ersten Dekoideen über den selbst gebundenen Adventkranz bis zum Weihnachtsbaumwald begleitet bellaflora durch die kommenden zwei Monate und die Vorbereitung auf das große Fest.

Welche Farben passen zusammen? Wie lässt sich vorhandener Weihnachtsbaumschmuck neu kombinieren? Und welche Details geben dem Adventtisch eine persönliche Note? Die Weihnachtswelt von bellaflora zeigt mit den drei Stilrichtungen „Weihnachtsharmonie“, „Sternenfrost“ und „Waldwohnzimmer“, wie Farben, Materialien und Dekoration zusammenspielen.