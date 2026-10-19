  • 19.10.2026, 12:38:33
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WM-Titel für Blokart-Ass aus Niederösterreich

Anfang Oktober sicherte sich der Mauerbacher Levente Csaszar (57) bei der Blokart-Weltmeisterschaft im walisischen Llanbedr WM-Gold in der Klasse „Production Heavy“.

Wien, (OTS) - 

Blokart ist eine besondere Form des Segelsports, aufmerksamen Sportschauern auch als Strand- oder Eissegeln bekannt. In Österreich eine Randsportart, hat sie in England, Frankreich, Spanien und Übersee eine große Fangemeinde. Die dreirädrigen, leichten Fahrzeuge werden ausschließlich durch die Kräfte des Windes bewegt. Die sogenannten Landsegler erreichen hohe Geschwindigkeiten. Neben Reaktionsvermögen und fahrerischem Können sind gute Windkenntnisse, taktisches Geschick und die richtige Wahl der Segelgröße entscheidend.

Mit all diesem Können ausgestattet, sicherte sich der seit 25 Jahren in Mauerbach bei Wien lebende Versicherungskaufmann unter 112 Startern aus 18 Nationen die WM-Trophäe. Er triumphierte in 7 der 18 Läufe und verwies am Ende die Profi-Segler Andrew Sands (NZL) und Ronald de Vocht (BEL) auf die Plätze. Im 18 Nationen umfassenden Starterfeld war der rumänisch-ungarisch gebürtige Sportler Österreichs einziger Teilnehmer.

Die österreichische Blokart-Szene umfasst nach Csaszars Angaben rund 50 Mitglieder. Für einen wettbewerbstauglichen Strandsegler werden zwischen 2000 bis 3000 Euro veranschlagt. Für Csaszar ist der Titel der bislang größte Erfolg seiner Blokart-Karriere.

Der Weltmeister ist für Auskünfte über seine Segelsportart unter >[email protected]< bzw. telefonisch unter 0664 8508873 erreichbar.

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