Fünf Nominierungen beim Nestroypreis 2026 für Künstler*innen des Theater am Werk!

Wien (OTS) -

Das Theater am Werk freut sich, dass die Mitwirkenden von zwei Produktionen in vier Kategorien beim Nestroy-Preis 2026 nominiert sind: Die Quelle (Premiere 16.04.2026 im Theater am Werk im Kabelwerk, Text & Inszenierung: Calle Fuhr) und Zur Rettung der Blasmusik (Premiere: 06.12.2025 im Theater am Werk am Petersplatz, Inszenierung: Simon Windisch) in den Kategorien „Bestes Stück“, „Publikumspreis“, „Bestes Schauspiel“ und „Beste Off-Produktion“.

In der Kategorie „Bestes Stück“ ist der Autor und Regisseur Calle Fuhr mit der Eigenproduktion des Theater am Werk Die Quelle nominiert.

Im Zentrum des Stücks, das in Zusammenarbeit mit der investigativen Rechercheplattform DOSSIER erarbeitet wurde, steht die Frage, wie Quellen in Konzernen unterdrückt und Journalist*innen verfolgt werden – und wie am Ende manchmal doch die Wahrheit siegt.

Die Quelle ist ein fiktiver Psychothriller im Spannungsfeld zwischen Wirtschaft und Medien. Erzählt wird ein dynamisches Katz-und-Maus-Spiel zwischen den Manager*innen eines mächtigen Konzerns, engagierten Journalist*innen und einem*r geheimnisvollen Whistleblower*in.

Die Die Quelle-Darsteller*innen Gerti Drassl und Johannes Nussbaum sind außerdem für den Nestroy ORF III-Publikumspreis 2026 nominiert. Das Publikum hat in dieser Kategorie die Chance, selbst mit abzustimmen!

Von 21.–24. Oktober ist die Wiederaufnahme des Stücks an vier Spieltagen im Theater am Werk im Kabelwerk zu sehen. Mehr Infos unter: www.theater-am-werk.at

Zur Rettung der Blasmusik von Bum Bum Pieces (AT) & vanderbolten.production (CH) in Koproduktion mit Theater am Werk, Zirkusquartier Zürich, Tojo Theater Bern, Theater im Burgbachkeller Zug und ThiK Baden in der Inszenierung von Simon Windisch ist in der Kategorie „Beste Off-Produktion“ nominiert. Der feingesponnene Theaterabend beschäftigt sich mit traditioneller Blasmusik, mit den Gräben zwischen Stadt und Land sowie mit den Herausforderungen des Vereinslebens im Wandel der Zeit.

Die Zur Rettung der Blasmusik-Darstellerin Nora Winkler ist zusätzlich für „Bestes Schauspiel“ nominiert.

Das Theater am Werk gratuliert von ganzem Herzen allen Nominierten.