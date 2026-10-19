ÖVP – Korosec: Drei Klicks verkürzen noch keine Wartezeit

Wien (OTS) -

Die heute präsentierte OP-Plattform für Hüft- und Kniegelenksersatz bleibt für Gemeinderätin Ingrid Korosec, Gesundheitssprecherin der Wiener Volkspartei, den Beweis für ihr zentrales Versprechen schuldig. Laut Aussendung von SPÖ-Stadtrat Hacker führt sie nur bis zum Erstgespräch, den OP-Termin legt weiterhin die jeweilige Klinik fest. „Ob dadurch auch nur eine Wartezeit auf die Operation kürzer wird, sagt die Stadt nicht“, so Korosec.

Seit Mai gab es rund 460 Erstgespräche, durchgeführt wurden bisher 25 Operationen. „Wer von kürzeren Wartezeiten spricht, soll sie offenlegen. Wie lange warten Wienerinnen und Wiener vom Erstgespräch bis zur OP, Klinik für Klinik?“, fordert Korosec. Dazu kommt: Ohne fachärztliche Überweisung geht gar nichts. „Solange schon der Termin beim Kassenfacharzt eine Hürde ist, sind es nicht drei Klicks, sondern drei Hürden.“

Ausdrücklich lobt Korosec die Ordensspitäler, die seit jeher eine tragende Säule der orthopädischen Versorgung in Wien sind. Selbst der Vorzeigefall der Stadt wurde im Herz-Jesu Krankenhaus operiert. „Die Digitalisierung voranzutreiben, ist richtig. Die Ordensspitäler sind hier seit Längerem Vorreiter, etwa bei der digitalen Fieberkurve, und zeigen, wie Digitalisierung und echte Wahlfreiheit zusammengehen. Da muss der Wiener Gesundheitsverbund in einigen Bereichen nachziehen. Die Ordensspitäler verdienen, dass die SPÖ-Neos-Stadtregierung sie auch abseits von Pressekonferenzen als unverzichtbare Partner behandelt.“

„Gesundheitspolitik misst sich nicht an Plattformen, sondern daran, wann Patientinnen und Patienten wieder schmerzfrei gehen können“, so Korosec abschließend.