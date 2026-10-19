Inklusionsbeitrag der Österreichischen Lotterien: Antragstellung noch bis 1. Dezember möglich

Wien (OTS) -

Mit dem Inklusionsbeitrag bieten die Österreichischen Lotterien anspruchsberechtigten Trafikant:innen und Vertriebspartner:innen mit einem Behinderungsgrad von mindestens 50 Prozent eine zusätzliche Unterstützungsmaßnahme. Bereits mehr als 500 Anträge wurden seit Beginn der Antragstellung eingereicht. Anspruchsberechtigte Partner:innen haben weiterhin die Möglichkeit, ihren Antrag bis spätestens 1. Dezember einzureichen. Der Inklusionsbeitrag kann seit 1. Mai 2026 beantragt werden und gilt rückwirkend ab 1. Jänner 2026.

Anspruch auf den Inklusionsbeitrag haben Trafikant:innen und Vertriebspartner:innen der Österreichischen Lotterien mit einem offiziell anerkannten Behinderungsgrad von mindestens 50 Prozent. Der Beitrag beträgt 1,5 Cent pro gespielten Wettschein beziehungsweise Quicktipp. Durch die hohe Zahl an jährlich gespielten Wettscheinen entsteht so ein Beitrag, der anspruchsberechtigten Partner:innen gezielte Unterstützung im Arbeitsalltag bieten kann.

Erwin van Lambaart, Vorstandsvorsitzender und Generaldirektor der Österreichischen Lotterien: „Gesellschaftliche Verantwortung bedeutet für uns auch, dort Unterstützung anzubieten, wo Menschen im beruflichen Alltag zusätzliche Herausforderungen bewältigen. Mit dem Inklusionsbeitrag möchten wir einen konkreten Beitrag zu mehr Chancengleichheit leisten und unsere Partner:innen gezielt unterstützen. Die hohe Zahl bereits eingelangter Anträge zeigt, dass dieses Angebot angenommen wird. Deshalb möchten wir alle Anspruchsberechtigten ermutigen, die Möglichkeit der Antragstellung zu nutzen.“

Der Inklusionsbeitrag wurde im Rahmen der gemeinsam mit den Vertriebspartner:innen entwickelten Begleitmaßnahmen rund um die jüngsten Anpassungen im Vertriebsbereich geschaffen. Ziel ist es, anspruchsberechtigte Partner:innen gezielt zu unterstützen und gleichzeitig einen weiteren Beitrag zu mehr Chancengleichheit und Teilhabe zu leisten.

Die Österreichischen Lotterien engagieren sich seit vielen Jahren in den Bereichen Inklusion, Sport, Kultur und Soziales. Der Inklusionsbeitrag ergänzt dieses Engagement um eine weitere Maßnahme im direkten Umfeld der Vertriebspartner:innen.

Martin Škopek, Vorstand der Österreichischen Lotterien: „Als Österreichische Lotterien tragen wir Verantwortung gegenüber vielen Anspruchsgruppen gleichermaßen – gegenüber unseren Spielteilnehmer:innen, unseren Vertriebspartner:innen, dem Staat und der Gesellschaft insgesamt. Der Inklusionsbeitrag ist Ausdruck dieses verantwortungsvollen Handelns. Mit dieser Maßnahme schaffen wir eine zusätzliche Unterstützung für anspruchsberechtigte Partner:innen und leisten gleichzeitig einen Beitrag zu einem nachhaltigen und fairen Miteinander in unserem Vertriebsnetz.“

Wer kann den Inklusionsbeitrag beantragen?

Anspruchsberechtigt sind Trafikant:innen und Vertriebspartner:innen der Österreichischen Lotterien mit einem nachgewiesenen Behinderungsgrad von mindestens 50 Prozent. Voraussetzung ist ein gültiger Behindertenpass beziehungsweise ein entsprechender amtlicher Nachweis. Die Gewährung des Inklusionsbeitrags ist an die Person des Vertragspartners beziehungsweise der Vertragspartnerin gebunden.

Antragstellung bis 1. Dezember

Die Antragstellung erfolgt über die digitale Serviceplattform der Österreichischen Lotterien für Trafikant:innen und Vertriebspartner:innen (Lotterien Portal) und dient unter anderem der Bereitstellung von Informationen, Dokumenten und Anträgen. Hier können anspruchsberechtigte Partner:innen den erforderlichen Nachweis hochladen und den Antrag auf den Inklusionsbeitrag einreichen.

Für das jeweilige Abrechnungsjahr muss der erforderliche Nachweis bis spätestens 1. Dezember hochgeladen werden. Die Auszahlung erfolgt nach Abschluss des Abrechnungsjahres im Rahmen der Jahresabrechnung.

Weitere Informationen zum Inklusionsbeitrag sowie zur Antragstellung finden anspruchsberechtigte Vertriebspartner:innen im Lotterien Portal.