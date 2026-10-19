Bundesheer bietet Medien kostenloses Videomaterial zum Nationalfeiertag

Wien (OTS) -

Das Bundesheer lädt insbesondere TV-Sender, audiovisuelle Nachrichtenredaktionen und Online-Medien ein, das umfangreiche Bild- und Tonangebot zum Nationalfeiertag am Montag, 26. Oktober 2026, kostenfrei für ihre Berichterstattung zu nutzen. Von 09:00 Uhr bis 17:00 Uhr wird eine achtstündige Live-TV-Sendung direkt vom Wiener Heldenplatz produziert.

Zu den geplanten Höhepunkten zählen die Kranzniederlegungen (9:30 Uhr und 10:00 Uhr), der Festakt mit Großangelobung ab etwa 11:00 Uhr einschließlich Eurofighter-Überflug und Fallschirmsprung sowie Beiträge zu Sport, Karriere, Ausrüstung und Technologien des Bundesheeres. Ab 16:30 Uhr ist ein Tagesrückblick sowie die Abfahrt der Panzerkolonne vorgesehen. Bereits ab 22. Oktober stehen erste Inhalte, redaktionelle Down-Cuts sowie umfangreiches Videomaterial für die Vorberichterstattung bereit.

Verteidigungsministerin Klaudia Tanner: „Der Nationalfeiertag zeigt die Leistungsfähigkeit und Vielfalt unseres Bundesheeres. Mit dem kostenlosen Medienangebot ermöglichen wir es Redaktionen, die Höhepunkte des Tages einem breiten Publikum zugänglich zu machen und die Leistungen unserer Soldatinnen und Soldaten sichtbar zu machen.“

Medienpartner können die gesamte Sendung oder einzelne Programmteile live übernehmen, wahlweise als Clean Feed mit Atmo-Ton oder mit Moderation. Zusätzlich stehen kompakte Highlight-Videos und auf Anfrage individuell zugeschnittene Beiträge („Cut-Downs“) nach Themen-, Längen- und Formatwünschen zur Verfügung. Die Bereitstellung erfolgt über eine eigene Medienseite per Download beziehungsweise Stream; die Nutzung für verschiedene Plattformen richtet sich nach den vereinbarten Nutzungsrechten.

Bei Interesse an diesen Medieninhalten wenden Sie sich bitte via E-Mail an [email protected], um den Link (online ab 22. Oktober 2026) zu erhalten.

Jetzt Angebot nutzen: Redaktionen sind zudem eingeladen, ihre gewünschten Live-Einstiege, Themen und Beitragsformate frühzeitig abzustimmen. Bitte wenden Sie sich bei Interesse an

Oberst Mag. Lukas Leitner

Gesamtleitung TV-Produktion / Eventregie

Tel. +43 664 183 64 11

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