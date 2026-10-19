Volkshilfe: Zukunftsdepot ist staatlich befeuerte Ungleichheit

Wien (OTS) -

„Wer Familien mit hohen Einkommen ein großzügiges Steuergeschenk macht und gleichzeitig die Richtsätze für Kinder in der Sozialhilfe drastisch kürzen will, befeuert soziale Ungleichheit bei Kindern", kritisiert Erich Fenninger, Direktor der Volkshilfe Österreich, die am Samstag von der Bundesregierung präsentierte Einigung rund um das Zukunftsdepot. „Die Kinder- und Lebenshaltungskosten und damit der finanzielle Druck auf Familien steigt und steigt. Anstatt einer existenzsichernden Kindergrundsicherung kommt nun das Zukunftsdepot für Wohlhabende.“

Die Berechnungen zum Zukunftsdepot zeigen, wie ungleich die geplanten Steuervorteile verteilt wären: Laut ÖGB könnten nur zwei Prozent der Haushalte mit Kindern den Höchstbetrag von 5.000 Euro pro Kind und Jahr aufbringen. Eine Analyse der Arbeiterkammer kommt auf Basis des bisherigen Sparverhaltens zum Ergebnis, dass nur vier Prozent der Kinder in Haushalten leben, die das Zukunftsdepot voll ausschöpfen könnten. Die Hälfte der Familien kann hingegen gar nichts sparen oder veranlagen. Demgegenüber können wohlhabende Familien vorhandene Ersparnisse in das steuerbegünstigte Zukunftsdepot umschichten und erhalten damit eine Förderung für einen Vermögensaufbau, den sie ohnehin finanziert hätten.

Keine Verbesserung für Familien mit geringen finanziellen Ressourcen