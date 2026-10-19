Lotto: Erneut Solo-Sechser mit 1,2 Millionen Euro, diesmal in Wien

Wien (OTS) -

Nachdem es bei der Bonus-Ziehung am vergangenen Freitag bereits einen Solo-Sechser mit 1,2 Millionen Euro (in Niederösterreich) gegeben hat, endete auch die Ziehung am Sonntag mit einem Solo-Sechser. Diesmal war es ein:e Wiener:in, der bzw. dem ein Solo-Sechser und damit ein Gewinn von exakt 1,2 Millionen Euro gelang. Der Gewinn kam mit dem System 3/05 zustande, was noch für weitere sechs Fünfer und drei Vierer und damit für einen Zusatzgewinn von rund 7.800 Euro verantwortlich war.

Beim Fünfer mit Zusatzzahl gab es drei Gewinne zu je 24.300 Euro, und die wurden je einmal – jeweils per Normalschein – in Wien, Oberösterreich und im Burgenland erzielt.

LottoPlus

Bei LottoPlus gab es bei keiner der beiden Ziehungen einen Sechser. Somit wurde die Gewinnsumme wieder jeweils auf die Fünfer aufgeteilt, wobei bei der ersten Ziehung 28 Spielteilnehme:innen jeweils rund 4.300 Euro, und bei der zweiten Ziehung 29 Spielteilnehnmer:innen jeweils rund 4.200 Euro gewannen. Für die beiden LottoPlus Sechser der nächsten Ziehung am Mittwoch warten je 90.000 Euro.

Joker

Beim Joker gab es am Sonntag zum zweiten Mal keinen Wettschein mit der richtigen Joker Zahl. Damit geht es am Mittwoch um einen Doppeljackpot mit rund 450.000 Euro, wobei – im Falle eines Gewinnes – die Summe um 30 Prozent erhöht wird (das wären dann imn Falle eines Sologewinns knapp 600.000 Euro). Diese 30%ige Erhöhung gilt übrigens für alle Gewinnränge.

Die Ziehung am Mittwoch moderiert Thomas May.

Die Quoten zu Lotto, LottoPlus und Joker der Ziehungen von Sonntag, 18. Oktober 2026, sind unter folgendem Link abrufbar: https://bit.ly/Lotto-Zahlen