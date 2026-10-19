- 19.10.2026, 12:04:02
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Reminder: EINLADUNG zur Pressekonferenz – Präventionsbilanz der Sozialversicherung 2025
Sozialversicherung investiert 4,4 Milliarden Euro für Vorsorge
Erstmals informiert die Sozialversicherung in ihrer „Präventionsbilanz 2025“ über die Präventionsausgaben der Sozialversicherungszweige und zeigt auf, in welche Maßnahmen diese Investitionen fließen. Die gesamten Präventionsausgaben sind zuletzt deutlich stärker gewachsen als die Krankheitsausgaben.
Anlässlich der Präsentation laden der Vorsitzende der Konferenz der Sozialversicherungsträger, Peter McDonald, die stellvertretende Vorsitzende der Konferenz der Sozialversicherungsträger, Claudia Neumayer-Stickler und der Büroleiter des Dachverbands der Sozialversicherungsträger, Jan Pazourek, zum Pressegespräch.
Wir bitten um Anmeldung unter: [email protected] bzw. [email protected]
Datum: 20.10.2026, 9:30 Uhr – Einlass für Medien ab 09:00 Uhr
Ort: Dachverband der Sozialversicherungsträger, Kundmanngasse 21, 1030 Wien , Raum 1.70
PK Präventionsbilanz 2025 der SV
Datum: 20.10.2026, 09:30 Uhr
Art: Pressetermine
Ort: Dachverband der Sozialversicherungsträger
Kundmanngasse 21
1030 Wien
Österreich
Rückfragen & Kontakt
Dachverband der Sozialversicherungsträger (DVSV)
Caroline Göschl
Telefon: +43 1 711 32-7209
E-Mail: [email protected]
Website: https://www.sozialversicherung.at
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