  • 19.10.2026, 12:04:02
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Reminder: EINLADUNG zur Pressekonferenz – Präventionsbilanz der Sozialversicherung 2025

Sozialversicherung investiert 4,4 Milliarden Euro für Vorsorge

Wien (OTS) - 

Erstmals informiert die Sozialversicherung in ihrer „Präventionsbilanz 2025“ über die Präventionsausgaben der Sozialversicherungszweige und zeigt auf, in welche Maßnahmen diese Investitionen fließen. Die gesamten Präventionsausgaben sind zuletzt deutlich stärker gewachsen als die Krankheitsausgaben.

Anlässlich der Präsentation laden der Vorsitzende der Konferenz der Sozialversicherungsträger, Peter McDonald, die stellvertretende Vorsitzende der Konferenz der Sozialversicherungsträger, Claudia Neumayer-Stickler und der Büroleiter des Dachverbands der Sozialversicherungsträger, Jan Pazourek, zum Pressegespräch.

Wir bitten um Anmeldung unter: [email protected] bzw. [email protected]

Datum: 20.10.2026, 9:30 Uhr – Einlass für Medien ab 09:00 Uhr

Ort: Dachverband der Sozialversicherungsträger, Kundmanngasse 21, 1030 Wien , Raum 1.70

PK Präventionsbilanz 2025 der SV



Datum: 20.10.2026, 09:30 Uhr


Art: Pressetermine


Ort: Dachverband der Sozialversicherungsträger


Kundmanngasse 21

1030 Wien


Österreich



 Rückfragen & Kontakt 
Dachverband der Sozialversicherungsträger (DVSV)
 Caroline Göschl
 Telefon: +43 1 711 32-7209
 E-Mail: [email protected]
 Website: https://www.sozialversicherung.at
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