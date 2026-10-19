Reminder: EINLADUNG zur Pressekonferenz – Präventionsbilanz der Sozialversicherung 2025

Wien (OTS) -

Erstmals informiert die Sozialversicherung in ihrer „Präventionsbilanz 2025“ über die Präventionsausgaben der Sozialversicherungszweige und zeigt auf, in welche Maßnahmen diese Investitionen fließen. Die gesamten Präventionsausgaben sind zuletzt deutlich stärker gewachsen als die Krankheitsausgaben.

Anlässlich der Präsentation laden der Vorsitzende der Konferenz der Sozialversicherungsträger, Peter McDonald, die stellvertretende Vorsitzende der Konferenz der Sozialversicherungsträger, Claudia Neumayer-Stickler und der Büroleiter des Dachverbands der Sozialversicherungsträger, Jan Pazourek, zum Pressegespräch.

Wir bitten um Anmeldung unter: [email protected] bzw. [email protected]

Datum: 20.10.2026, 9:30 Uhr – Einlass für Medien ab 09:00 Uhr

Ort: Dachverband der Sozialversicherungsträger, Kundmanngasse 21, 1030 Wien , Raum 1.70

PK Präventionsbilanz 2025 der SV

Datum: 20.10.2026, 09:30 Uhr

Art: Pressetermine

Ort: Dachverband der Sozialversicherungsträger

Kundmanngasse 21

1030 Wien

Österreich