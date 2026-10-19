Open Air vom Salzburger Residenzplatz im ORF mit Wolfgang Ambros, Pizzera & Jaus, AVEC und BERGLIND

Wien (OTS) -

Ein Open-Air-Highlight in der einzigartigen Atmosphäre der Salzburger Altstadt präsentiert der ORF Salzburg am Mittwoch, dem 21. Oktober 2026, um 22.00 Uhr in ORF 1 und auf ORF ON: Austro-Pop-Legende Wolfgang Ambros und seine Band „Die No. 1 vom Wienerwald“, das rot-weiß-rote Erfolgsduo Pizzera & Jaus, Ausnahmekünstlerin AVEC und Lokalmatadorin BERGLIND verwandeln in „Open Air vom Salzburger Residenzplatz 2026 – Pizzera + Jaus featuring Wolfgang Ambros“ den Residenzplatz vor dem Dom in der Salzburger Altstadt in einen besonderen Konzertsaal unter freiem Himmel und vor eindrucksvoller Kulisse.

„Wolferl“ Ambros reißt bei seinen Auftritten seit mehr als fünf Jahrzehnten sein Publikum mit. Mit seinen zeitlosen Hits und seinem unverwechselbaren Wiener Charme sorgt er für ein besonderes Konzerterlebnis auf dem geschichtsträchtigen Platz. Pizzera & Jaus begeistern mit ihrem charakteristischen Mix aus Dialekt-Pop, Witz und Tiefgang. Lieder aus ihrer Tour „Jetz' kummst ma auf de Tour!“ bringen das Salzburger Publikum zum Mitsingen und Tanzen. AVEC überzeugt mit authentischen, tiefgründigen Songs zwischen Melancholie und Hoffnung; BERGLIND präsentiert poetischen Deutschpop in gefühlvollen Liedern. 12.500 musikbegeisterte Fans waren in der Salzburger Altstadt live dabei. Das ORF-Landesstudio Salzburg hat diesen besonderen Abend bereits am 30. Mai 2026 aufgezeichnet.