  • 19.10.2026, 11:47:33
  • /
  • OTS0074

FPÖ – Lugner: Drogennadel auf Kinderspielplatz – Jedmayer endlich ins Gewerbegebiet!

Fünfjähriges Mädchen sticht sich beim Rutschen an versteckter Drogennadel. Rot-Pink lässt Familien im Stich

Wien (OTS) - 

Ein Albtraum für jede Familie: Ein fünfjähriges Mädchen rutscht auf einem Spielplatz die Rutsche hinunter und sticht sich im Rindenmulch an einer versteckten Drogennadel in den Finger. Besonders erschütternd: Der Vater hatte bereits Wochen zuvor vor herumliegenden Spritzen und offenem Drogenkonsum im Minna-Lachs-Park in Mariahilf gewarnt. Doch statt auf die Sorgen der Bevölkerung zu reagieren, verschließt die rot-pinke Stadtregierung die Augen und Ohren, kritisiert Leo Lugner, LAbg. und Bezirksparteiobmann der FPÖ Mariahilf.

„Ein Vater warnt vor der Gefahr, doch Rot-Pink schaut weg. Jetzt hat sich ein kleines Mädchen an einer Drogennadel verletzt. Wie lange müssen die Anrainer noch warnen, bis endlich gehandelt wird? Es ist ein Skandal, dass Kinder auf Spielplätzen solchen Gefahren ausgesetzt sind“, so Lugner.

Die FPÖ Mariahilf fordert daher einmal mehr die Verlegung des Suchthilfezentrums Jedmayer an den Stadtrand. „Es kann nicht sein, dass Familien die Folgen einer verfehlten Drogenpolitik ausbaden müssen. Die Stadt muss endlich handeln, statt die berechtigten Sorgen der Bevölkerung zu ignorieren. Mariahilf und auch der Rest von Wien braucht sichere Freizeitflächen“, stellt Lugner abschließend klar.

Rückfragen & Kontakt

FPÖ Wien Rathausklub
E-Mail: [email protected]
Website: https://www.fpoe-wien.at

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | NFW

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

FPÖ Wien Rathausklub

Rückfragen & Kontakt

FPÖ Wien Rathausklub
E-Mail: [email protected]
Website: https://www.fpoe-wien.at

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren

Disclaimer

© 1997 - 2026 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright