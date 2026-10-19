FPÖ – Lugner: Drogennadel auf Kinderspielplatz – Jedmayer endlich ins Gewerbegebiet!

Wien (OTS) -

Ein Albtraum für jede Familie: Ein fünfjähriges Mädchen rutscht auf einem Spielplatz die Rutsche hinunter und sticht sich im Rindenmulch an einer versteckten Drogennadel in den Finger. Besonders erschütternd: Der Vater hatte bereits Wochen zuvor vor herumliegenden Spritzen und offenem Drogenkonsum im Minna-Lachs-Park in Mariahilf gewarnt. Doch statt auf die Sorgen der Bevölkerung zu reagieren, verschließt die rot-pinke Stadtregierung die Augen und Ohren, kritisiert Leo Lugner, LAbg. und Bezirksparteiobmann der FPÖ Mariahilf.

„Ein Vater warnt vor der Gefahr, doch Rot-Pink schaut weg. Jetzt hat sich ein kleines Mädchen an einer Drogennadel verletzt. Wie lange müssen die Anrainer noch warnen, bis endlich gehandelt wird? Es ist ein Skandal, dass Kinder auf Spielplätzen solchen Gefahren ausgesetzt sind“, so Lugner.

Die FPÖ Mariahilf fordert daher einmal mehr die Verlegung des Suchthilfezentrums Jedmayer an den Stadtrand. „Es kann nicht sein, dass Familien die Folgen einer verfehlten Drogenpolitik ausbaden müssen. Die Stadt muss endlich handeln, statt die berechtigten Sorgen der Bevölkerung zu ignorieren. Mariahilf und auch der Rest von Wien braucht sichere Freizeitflächen“, stellt Lugner abschließend klar.