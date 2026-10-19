Sakura Spa im Asia Hotel & Spa Leoben offiziell eröffnet

Leoben (OTS) -

Mit der heutigen Eröffnung des neuen Sakura Spa erweitert das Asia Hotel & Spa Leoben sein Angebot um einen eigenständigen Adults-Only-Bereich, der ab sofort exklusiv Hotelgästen ab 16 Jahren zur Verfügung steht.

Der rund 550 Quadratmeter große Bereich mit Panoramasauna, großzügiger Sakura Lounge und naturnah gestaltetem Augarten schafft zusätzliche Rückzugsmöglichkeiten für Wellnessgäste des Hotels und trägt zugleich zur Entlastung des bestehenden öffentlichen Spa-Bereichs bei.

Die AU-Vision Entwicklungsgesellschaft m.b.H. als Eigentümerin der Liegenschaft investierte rund 1,5 Millionen Euro in das Projekt.

Nach dem offiziellen Spatenstich am 1. April 2026 starteten die Bauarbeiten wenige Tage später. Innerhalb von rund sechs Monaten wurde der neue Spa-Bereich realisiert.

Der Zugang zum Sakura Spa erfolgt über den Saunaaußenhof des Asia Spa und einen geschützten Laubengang. Der neue Bereich verfügt über ein eigenes Zutrittssystem. Für Hotelgäste ist die Nutzung im Zimmerpreis inkludiert; auch das Asia Spa Leoben bleibt weiterhin in der Nächtigungsrate enthalten. Ergänzend ist vorgesehen, den Sakura Spa nach Verfügbarkeit ebenso Tagesgästen im Rahmen ausgewählter Packages zugänglich zu machen.

Panoramasauna

Die neue Panoramasauna bietet Platz für rund 40 Personen und öffnet sich mit großzügigen Fensterflächen zur umliegenden Au. Eine automatisierte Duft-Aufgussfunktion, Liegebänke aus Birkenholz sowie eine abgestimmte Licht- und Klanginszenierung ergänzen das Saunaerlebnis.

Sakura Lounge und Teebar

Die lichtdurchflutete Sakura Lounge bildet den großzügigen Ruhebereich des neuen Sakura Spa. Komfortable Liegen und geschützte Liegekojen schaffen Rückzugsmöglichkeiten zwischen den Saunagängen. Der Ruhebereich bietet Platz für rund 80 Gäste.

Eine Teebar mit ausgewählten asiatisch inspirierten Tees ergänzt das Angebot. Darüber hinaus steht den Gästen eine Auswahl an gekühlten Getränken und kleinen Snacks zur Verfügung. Eigene Dusch- und Sanitärbereiche sowie die Möglichkeit zum Handtuchwechsel direkt im Sakura Spa sorgen für zusätzlichen Komfort.

Augarten und Sakura-Konzept

Der Augarten erweitert den Spa-Bereich nach draußen, wo großzügige Liegeflächen zusätzliche Möglichkeiten für Ruhe und Erholung direkt an der Mur schaffen.

Das Gestaltungsthema Sakura ist eng mit dem Standort verbunden. Im angrenzenden Park prägen blühende Kirschbäume im Frühjahr das Landschaftsbild. Auch im Augarten wurden gezielt Kirschblütenbäume gepflanzt. Die Kirschblüte steht traditionell für Frühling, Neuanfang und Wachstum. In Japan besitzt sie als Sakura eine tief verwurzelte symbolische Bedeutung und erinnert mit ihrer kurzen Blütezeit daran, besondere Momente bewusst wahrzunehmen.

Nachhaltiges Energiekonzept

Ein wesentlicher Bestandteil des Projekts ist die energieeffiziente technische Ausstattung. Der Neubau wurde als Niedrigenergiegebäude umgesetzt. Eine neue Photovoltaikanlage sowie eine Luftwärmepumpe unterstützen einen ressourcenschonenden Betrieb des Sakura Spa.

„Der Sakura Spa ist für uns ein weiterer konsequenter Schritt in der Entwicklung des Resorts. Wir schaffen damit gezielt zusätzlichen Raum für unsere Hotelgäste, entlasten das öffentliche Asia Spa und investieren gleichzeitig in eine moderne, energieeffiziente Infrastruktur. Entscheidend ist für uns, dass beide Bereiche voneinander profitieren und sich das Resort als Ganzes weiterentwickelt“, sagt Michael Bäuml, Geschäftsführer der Asia Spa Leoben BetriebsgmbH und der AU-VISION Entwicklungsgesellschaft m.b.H.

Kontinuierliche Weiterentwicklung des Resorts

Das Asia Hotel & Spa Leoben verfügt über 103 Zimmer und Suiten und verzeichnet jährlich rund 44.000 Nächtigungen. Das angeschlossene öffentliche Asia Spa Leoben begrüßt jährlich mehr als 200.000 Gäste und ist vom Deutschen Sauna-Bund e.V. als „SaunaPremium“-Betrieb mit fünf Sternen ausgezeichnet.

In den vergangenen Jahren wurde das Resort in mehreren Bereichen konsequent weiterentwickelt. Im Jänner 2025 eröffnete das Asia Fitness Leoben mit EGYM-Zirkel, BioAge-Analyse und einem vielseitigen Gruppenkursprogramm. Für Hotelgäste ist die Nutzung des Fitnessstudios im Aufenthalt inkludiert.

Seit Oktober 2025 ergänzt das im Hotel befindliche Haubenrestaurant Feinschliff, das gastronomische Angebot des Resorts.

Ende August 2026 wurde zudem die umfassende Neugestaltung des Asia Spa Bistro abgeschlossen.

Mit der Eröffnung des Sakura Spa setzt das Asia Hotel & Spa Leoben diesen Entwicklungskurs fort und stärkt seine Positionierung als hochwertige Wellnessdestination in der Obersteiermark.

Projekt- und Baupartner

Bauausführung

Bauunternehmung Granit Gesellschaft m.b.H., Graz

Baumanagement und Projektsteuerung

DMB Bauconsult GmbH, Oberwart

Architektur

Schulz Architektur ZT GmbH, Graz