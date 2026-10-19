MCI Welcome 2026: Feierlicher Studienauftakt mit Friedensnobelpreisträgerin

Innsbruck (OTS) -

Mit einem hochkarätig besetzten Welcome Event im Congress Innsbruck eröffnete MCI | Die Unternehmerische Hochschule® feierlich das akademische Jahr 2026/27. Im Mittelpunkt standen die Begrüßung der neuen Studierenden, inspirierende Impulse zu Freiheit und gesellschaftlicher Verantwortung sowie die Verleihung einer Ehrenprofessur an Dr. Markus Tomaschitz, MBA. Besonderer Höhepunkt war der Festvortrag der ukrainischen Menschenrechtsaktivistin Oleksandra Matviichuk, Leiterin des mit dem Friedensnobelpreis ausgezeichneten Center for Civil Liberties.

MCI Rektor Andreas Altmann begrüßte die Studienanfänger an der Unternehmerischen Hochschule® und unterstrich die Bedeutung von Bildung, Eigeninitiative und Verantwortungsbewusstsein in einer von tiefgreifenden Veränderungen geprägten Welt.



„Demokratie, Freiheit, Rechtsstaatlichkeit und Wohlstand fallen nicht vom Himmel, sondern müssen täglich neu definiert, erarbeitet und gelebt werden. Dies ist es, was wir an einer Hochschule unseren jungen Studierenden mitgeben wollen und auch müssen, und es liegt an den heranwachsenden Studierenden, diese Werte und Leistungen aufrecht zu erhalten und in die Zukunft zu führen.“

Friedensnobelpreisträgerin Oleksandra Matviichuk über die Verletzlichkeit der Freiheit

Ein besonderer Höhepunkt des MCI Welcome 2026 war der Festvortrag von Oleksandra Matviichuk zum Thema „The Fragility of Freedom“. Die ukrainische Menschenrechtsanwältin und Leiterin des Center for Civil Liberties, das 2022 mit dem Friedensnobelpreis ausgezeichnet wurde, zählt zu den international bekanntesten Stimmen im Einsatz für Menschenrechte und Demokratie.

In ihrem Vortrag beleuchtete Matviichuk die Verletzlichkeit von Freiheit und demokratischen Grundwerten angesichts von Krieg, Gewalt und autoritären Entwicklungen. Dabei rückte sie die Verantwortung jedes Einzelnen für den Schutz von Menschenrechten und Rechtsstaatlichkeit in den Mittelpunkt und setzte einen eindringlichen Impuls für die angehenden Führungskräfte von morgen.

Ehrenprofessur für Markus Tomaschitz

Ein weiterer Höhepunkt der Veranstaltung war die feierliche Verleihung einer Ehrenprofessur (Prof. h.c.) an Dr. Markus Tomaschitz, MBA. Mit dieser Auszeichnung würdigt die Unternehmerische Hochschule® herausragende Persönlichkeiten, die durch besondere Leistungen und Engagement wichtige Impulse für Wirtschaft, Wissenschaft und Gesellschaft setzen.

Internationaler Auftakt ins neue Studienjahr

Mit dem MCI Welcome 2026 setzte die Unternehmerische Hochschule® ein starkes Zeichen für Internationalität, gesellschaftliche Verantwortung und zukunftsorientierte Bildung. Zugleich unterstrich die Veranstaltung den Anspruch des MCI, junge Menschen zu unternehmerischem Denken, verantwortungsvollem Handeln und aktiver Zukunftsgestaltung zu befähigen.

Beim anschließenden Get-together bot sich den Studierenden Gelegenheit, erste Kontakte zu knüpfen und sich mit Lehrenden, Mitarbeitenden und Ehrengästen auszutauschen.