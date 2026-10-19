  • 19.10.2026, 11:12:32
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Insgesamt 2,4 Millionen sahen ORF-Initiative „Bewusst gesund: Unter Druck – Wie Stress uns krank macht“

Wien (OTS) - 

Die ORF-„Bewusst gesund“-Initiative „Unter Druck – Wie Stress uns krank macht“ widmete sich von 10. bis 17. Oktober 2026 in einem multimedialen Schwerpunkt dem weit verbreiteten, oft unterschätzten Gesundheitsfaktor Stress. Im Radio, Fernsehen, Online sowie in den ORF-Landesstudios wurde beleuchtet, wie sich Stress auf Körper und Psyche auswirkt und welche gesellschaftliche Relevanz das Thema hat.

Insgesamt erreichten allein die zahlreichen TV-Sendungen der Schwerpunktwoche 2,430 Millionen Zuseher:innen, das entspricht einem weitesten Seherkreis von 31 Prozent der heimischen TV-Bevölkerung ab zwölf Jahren. Die höchste Reichweite verzeichnete dabei „Stöckl live“ (14. Oktober) mit im Schnitt 360.000 Zuseherinnen und Zusehern bei 16 Prozent Marktanteil.

Die TV-Sendungen und -Beiträge der „Bewusst gesund“-Initiative sind weiterhin auf ORF ON als Video-on-Demand verfügbar.

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